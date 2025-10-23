Auto vám mohou „ukrást” přímo před očima a za úsměvu na vaší tváři. Policie rozbila gang, který se takto zmocnil i Ferrari za miliony
Petr MilerKdyž se řekne zloději aut, obvykle si představíte partu lidí, která se po nocích zmocňuje cizích vozů, zatímco jejich majitelé spí. Tahle parta na to šla jinak a popravdě docela chytře. Také v jejím případě ovšem nakonec sklapla past.
před 6 hodinami | Petr Miler
Když se řekne zloději aut, obvykle si představíte partu lidí, která se po nocích zmocňuje cizích vozů, zatímco jejich majitelé spí. Tahle parta na to šla jinak a popravdě docela chytře. Také v jejím případě ovšem nakonec sklapla past.
Říká se, že zlo je vždy o krok napřed před dobrem a tady to tak vypadá. A asi to tak prostě bude. Naštěstí ale máme prostředky, jak si o každém novém nápadu různých desperátů včas říct, čímž jejich náskok můžeme umenšit.
Policejní ředitelství z italské Perugie informuje o partě vykutálenců, kteří zjistili, že pořídit si hodnotné věci bez placení lze i jinak, než je přímo ukrást. Dotyční tak vymysleli schéma, jak „nakupovat” drahá auta, aniž by za ně skutečně zaplatili. A nezastavili se ani před takovým odcizením Ferrari 296 GTB přímo z rukou majitele, který si v tu chvíli myslel, že jej normálně prodal novému vlastníkovi.
Blíže nespecifikovaný majitel italského plnokrevníka se tedy po vystavení inzerátu na svůj vůz dohodl s 27letou ženou, která chtěla jeho auto koupit. Domluvili se na ceně 165 tisíc Eur, tedy něco málo přes 4 miliony Kč bez DPH, což je docela slušná cena na současné poměry na trhu. Ale model 296 tolik netáhne a reálné ceny mohou být nižší než to, co v inzerci vídáme. Buď jak buď došlo na podání ruky a sepsání patřičných dokumentů.
Bohužel v dnešní době není možné zaplatit za tak drahé auto v hotovosti, a tak se hledají jiné cesty, jak to udělat „z ruky do ruky”. Dotyčná se tedy rozhodla zaplatit dvěma šeky na 90 000 a 75 000 Eur, což je legálně schůdná cesta. Majitel Ferrari s tím neměl problém, neboť si ve vystavující bance ověřil, že šeky jsou pravé a kryté. Auto tedy pustil dál, až pak zjistil pro něj smutnou realitu.
Když se později pokusil šeky proplatit, ukázalo se, že jsou padělané. Vlastně víc než to, byly to holé „fejky” Ve skutečnosti neexistovala ani banka, která je měla vydat - její web i osoba na druhém konci telefonu za ni jednající byla též zapojena do podvodu stejně jako pět dalších jedinců. Majitel byl takto docela chytře podveden a vše nahlásil na policii.
Člověk by čekal, že to bude mrtvá kauza a auto bude dávno prodané někde v Uzbekistánu, ale policie byla překvapivě rychlá. Díky záznamům z kamer a telefonním záznamům se podařilo podvodníky rychle vypátrat do Rumunska, kde místní úřady zasáhly a zabavily dokonce i ono Ferrari ještě před jeho exportem mimo Evropu. Jak už padlo, do podvodu bylo zapojeno celkem sedm lidí, všichni policii známí a dostanou prý, co si zaslouží. A Ferrari se už vrátilo ke svému majiteli, který ho může zkusit prodat znovu. Pro něj i pro nás ostatní platí - dvakrát měř, jednou přijímej jakoukoli formu úhrady, všechno nakonec může být levé...
Policie z italské Perugie se docela vytáhla, když v reakci na slušně promyšlený podvod rozbila celý gang, který jej měl na svědomí. Foto: Questura di Perugia, CC0 Public Domain
Zdroj: Questura di Perugia
