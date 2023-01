Automatický systém dal pokutu za dopravní přestupek muži, který je více než 300 let po smrti před 10 hodinami | Petr Miler

S podobnými omyly se setkáváme pravidelně, tento je ale mimořádně absurdní. Automatický systém analýzy obrazu podle všeho nerozeznal nepřipoutaného člověka od namalovaného obrazu umístěného na sedadle.

Svobodomyslnému člověku musí být někdy až do pláče, když si uvědomí, jak moc dobře odhadly budoucí realitu našich životů ať už satirické knihy, jako je román 1984, nebo spíše komediálně laděná díla typu Demolition Man. Moderní technika je dnes využívána k tomu, aby nás sledovala na každém rohu, a byť tak činí pod pláštíkem ušlechtilých úmyslů, až příliš často se mění v něco úplně jiného.

Jednou z takových věcí jsou systémy automatického dohledu nad silničním provozem, které více než co jiného slouží jako plniče bezedných státních kas. Nikdo nám nevymluví, že tyto systémy jsou v naprosté většině instalovány tak, aby byly co nejefektivnější z ekonomického, nikoli bezpečnostního hlediska. To je ale jen jedna část problému. Tou druhou je - bez ohledu na jejich smysl -, že až příliš často chybují. A je složité se tomu bránit.

Znovu to připomíná film, tentokrát Net se Sandrou Bullock, neboť jakmile něco „vyplivne” systém, pro policistu, úředníka či kohokoli podobného je to svaté. Existuje přitom tisíc a jeden způsob, jak třeba měřičem rychlosti zjistit jinou než skutečnou rychlost, jakmile je ale jednou nějaká „na papíře”, státní instituce budou dělat první poslední, aby zabránily zpochybnění takového závěru. I když musí vědět, že jde o naprostý nesmysl.

To jsou smutné případy, ten dnešní je ale spíše úsměvný, neboť z něj absurdita jen čiší. Magazín Dagestán 24/7 na Telegramu zveřejnil informaci o případu, kdy měla být řidiči dodávky dána pokuta za nepoužití bezpečnostního pásu jedním z pasažérů vozu. Zrovna tento systém chybuje docela často, tady ale nedošlo k tomu, že by systém nerozeznal třeba černý pás na černém triku, on neměl vůbec rozeznat živého člověka. Řidič totiž na sedadle spolujezdce převážel portrét více jak 300 let mrtvé osoby, lezginského prince a vojevůdce, který se ale z pohledu kamery jeví jako nepřipoutaný člověk.

Z analýzy fotek se nám zdá, že připoutaný nebyl ani řidič, a tak jsme se s žádostí o vysvětlení obrátili na dagestánské úřady. I kdyby ale v tomto případě realita byla složitější, tyto systémy chybují velmi pravidelně, neboť spoustu věcí prostě nemohou s pomocí pouhé kamery precizně identifikovat. Peníze ale tečou, tady to bylo za 1 000 rublů (asi 322 Kč).

