Ford ukázal, jak funguje možnost túrovat motor auta, ve kterém nikdo nesedí, sousedé to budou milovat

Sousedské vztahy bývají ožehavou záležitostí a toto je jistě cesta, jak je napravit. Tedy pokud sousedé milují zvuk bručícího osmiválce, jinak je možné, že vám brzy přijdou vypálit dům.

Mezilidské vztahy jsou komplikovaná věc. A je nakonec jedno, jestli se budeme bavit o vztazích mezi životními partnery, kolegy v práci nebo sousedy v místech, kde pobýváte. Kdyby všichni lidé byli stejní, asi by to nebyl problém. Ale protože každý má svůj život, svůj program, své záliby, své preference, občas se stanou věci, které jednomu vyhovují a druhému ne. A způsobuje to třenice.

V podstatě neznám nikoho, kdo by se svými sousedy dokonale vycházel. Ono pokud vedle sebe žijí tři lidé, z nichž jeden miluje práci s cirkulárkou, druhý vlastní smečku bojových psů a třetí miluje sportovní auta, klapat to ani nemůže. Zvlášť když třeba jeden pracuje ve dne a druhý v noci. Jako automobilový nadšenec o těchto případech slýchám pravidelně, neboť zrovna zvučící auta bývají jablkem sváru docela často, a nejen proto se s nimi snažím okolí nedráždit. Znám ale i takové, jejichž vztahy se sousedy klesly pod bod mrazu tak hluboko, že jim s auty dělají naschvály. Pro takové přichází automobilka Ford s funkcí, která je pro ně jako dělaná.

Jmenuje se hezky prostě: Remote Rev. A dělá přesně to, co naznačuje svým označením, dokáže na dálku túrovat motor, aniž by ve voze kdokoli seděl. Slyšeli jsme o ni už loni při premiéře nového Mustangu, až teď o ní ale Ford řekl víc a ukázal, jak funguje. Ačkoli ve většině moderních aut pořád sníte byť jen o funkci vzdáleného startu, která by dovolila vychladit nebo zahřát interiér, Ford už je jinde. Na dálku dovoluje vyhnat otáčky osmiválcového motoru hodně vysoko.

Popravdě, zní to jako pitomost. A asi to trochu je pitomost, pokud jste ale rozjeli válku se sousedy, tohle se hodí. Samozřejmě, túrovat motor před jejich domem můžete i osobně, ale pak hrozí, že za vámi vyrazí s mačetou nebo jinou zbraní. Ovšem takto? Jaké asi bude jejich překvapení, až zjistí, že si vůz ve 4 hodiny ráno před jejich domem túruje „sám”? Ale černý humor stranou, tohle je skutečná funkce a níže ji můžete vidět v akci. Že prospěje sousedským vztahům kohokoli s kýmkoli, pochybujeme, pozoruhodná je ovšem i tak.

Nový Ford Mustang disponuje funkcí vzdáleného túrování motoru. S ohledem na to, jak některé hlučící auta dráždí, je to docela pikantní věc. Níže ji můžete vidět a slyšet v akci. Foto: Ford

Wake up family, friends, and bystanders from afar Remote Rev is coming to the 2024 Mustang sports car. pic.twitter.com/0fyMH3zsBf — Ford Mustang (@FordMustang) April 19, 2023

