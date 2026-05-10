Automobilka v roce 2021 ohlásila čistě elektrickou budoucnost, teď uspořádala „Den motorů V6”

„Automobilový průmysle, zmocnili se tě blbci,” chce se člověku prohlásit při ohlédnutí za vývojem postoje některých firem k elektrickým autům během několika málo let. Je samozřejmě pozitivní, že přicházejí k rozumu, jak ale mohly ještě před pár léty vážně plánovat takové nesmysly?

včera | Petr Miler

Foto: Nissan

„Rádi bychom se od transformace našeho podnikání přesunuli k vytváření toho, co přijde. Nissan se dostal z krize a znovu stojí na startovní čáře budoucnosti,” hlásal v roce 2021 dnes už odvolaný šéf Nissanu Makoto Uchida a dodal, že „centrem nové strategie firmy je elektrifikace”. A nebyly to pomatené výroky jednoho člověka z vedení, tiskové materiály firmy z té doby citují také Ashwaniho Guptu, provozní ředitele Nissanu, který dodal: „Pokrok bude klíčovým faktorem pro přijetí elektromobilů v případě elektrických platforem, pohonných jednotek a bateriových technologií.”

Automobilka tehdy oznámila plán „Ambition 2030”, který počítal s tím, že do roku 2026 bude víc než 75 % jím prodaných aut elektrifikováno v Evropě, 55 % v Japonsku a 40 % v Číně. Slovo „elektrifikováno” dávalo jistě prostor i pro hybridy, v oznámení ale výslovně zazněl cíl prodávat ze 40 % elektromobily do roku 2030 v USA. Říkáte si, že rok 2021 je dávno a leccos se mohlo jevit jinak? A co takhle 2023? Tehdy automobilka oznámila plán na 100% prodeje elektromobilů v Evropě do roku 2030.

Pokud toto není definicí slova „tupé”, pak nevíme, co by jí mělo být. V roce 2021 tvořily prodeje elektrických aut Nissanu 2 % (!) ze všech prodaných vozů. Cílit v tu dobu na zmíněná čísla během pár roků zavánělo šílenstvím. A šílenství to bylo, nakonec víme, jak to dopadlo - firma se během čtyř let propadla do rekordní ztráty a plány zrušila rok před tím, než mělo dojít na dosažení prvních mezicílů. Nissan dosud nezveřejnil, kolik loni prodal elektromobilů celkem, i na jejích evropských prodejích se ale aktuálně podílí z pouhých 6 procent. Hádat číslo v ještě nejnižších jednotkách procent zřejmě nebude od věci, tak daleko se rozešly plány s realitou.

Co teď? Co třeba tvářit se, jako by se nic nestalo? Automobilka tedy v době, kdy už měla usilovně pracovat na tom, aby za chvíli skoro nic jiného než elektrická auta nenabízela, rozjela v USA marketing postavený kolem její údajné lásky k šestiválcům a dokonce vyhlásila 6. květen „Dnem motorů V6”. Teď Nissan ve svých marketingových materiálech tvrdí, že „motor V6 je už dlouho tlukoucím srdcem modelové řady společnosti” a ústy šéfa Nissan Americas Christiana Meuniera potvrdil, že šestiválce budou hrát dál hlavní roli v budoucích produktech značky, což „podtrhuje závazek Nissanu k vzrušení ze spalovacích motorů”.

Firma dokonce zachází tak daleko, že se tváří, že zůstává jednou z mála v oboru, které hrdě nesou vlajku šestiválcových motorů „i v době, kdy mnoho automobilek přechází na přeplňované čtyřválce nebo elektrické pohony”. Je třeba vůbec něco dodávat? V takové hořké komedii dnes žijeme. A podobní lidé, kteří takto bez uzardění převlečou kabát klidně dvakrát denně, si o konzistentně racionálně uvažujících kriticích jejich nesmyslných avíz, jako jsme my, dovolí říkat dost ošklivé věci...


V roce 2021 jen elektrická budoucnost, v roce 2023 jen elektrická budoucnost, v roce 2026 Den motorů V6. Pohoda jazz, plány jsou od toho, aby se měnily, no ne? Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

