Automobilka vzala rekord slavného okruhu značce, která jí ho vzala předtím, ta ho vzala předtím té první a předtím si to daly ještě jednou
Petr ProkopecJe to trochu dětinské, ale tahle přetahovaná nás baví. Jen soutěživost dokáže posouvat automobilový svět dál a tyhle dvě vlastně docela malé značky se přesně o to snaží už déle než rok. Aktuálně má před Koenigseggem navrch Czinger, ale něco nám říká, že to nebude trvat věčně.
Máte po ruce tužku a papír? Pokud nikoli, raději po obojím sáhněte, abyste si mohli začít dělat poznámky. Legendární hláška „odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil“ z pohádky Pyšná princezna totiž není nic ve srovnání s přetahovanou, k jaké přistoupily automobilky Czinger a Koenisegsegg. Kdykoli totiž jedna z nich zamíří na okruh Laguna Seca, stanoví tam rekord, který sebere té předchozí.
Vše začalo 21. července 2021, kdy Czinger dosáhl s modelem 21C času 1 minuta a 25,44 sekundy. Do té doby širší veřejnosti neznámá značka tak překonala i McLaren Senna, který byl držitelem rekordu od roku 2019, a to skoro o dvě sekundy. Koenigsegg se na objevil až v srpnu 2024, kdy jeho Jesko Lagunu Seca obkroužilo za 1 minutu a 24,86 sekundy.
Czinger dlouho nelenil a už za osm dní se přihlásil s novým časem 1:24,75. Ten mu ale nakonec nevyfoukli Švédové, místo toho letos v létě americká automobilka přišla s opravdu neobvyklou misí dosáhnout rekordu na pěti různých okruzích v pěti dnech, kdy 21C se mezi jednotlivými lokacemi bude přesouvat po vlastní ose. Jednou z tratí byla i Laguna Seca, kde se čas povedlo stlačit na 1:24,39.
Až to byla patřičná výzva pro Koenigsegg, který s verzí Sadair's Spear zdolal 4. listopadu letošního roku okruh za 1 minutu a 24,16 sekundy. Dlouho se však neradoval, neboť 9. prosince Laguna Seca opětovně hostila Czinger. A protože jeho 21C za sebou neměl dlouhou jízdu po veřejných silnicích, nýbrž byl řádně připraven pouze na pár rychlých kol, stlačil nový rekord na 1 minutu a 22,30 sekundy.
Je tím ale americko-švédská přetahovaná u konce? Na to bychom nevsadili ani haléř, už jen proto, že Sadair's Spear zajel daný čas v den, kdy na okruhu platily přísnější hlukové normy. Musel tedy být osazen speciálním tlumičem výfuku instalovaným za vozem. To narušilo aerodynamiku, zvedlo hmotnost a zhoršilo odvod výfukových par. Kromě toho pak auto mělo i těžší standardní hliníková kola.
Jsme tedy opravdu zvědavi, s jakým rekordem bude Laguna Seca spojena. Za posledních 15 let ovšem výrobci „odmázli“ již takřka 12 sekund, v závěru roku 2009 totiž nejlepší čas zajel Dodge Viper SRT10 ACR, který měl na kontě 1 minutu a 33,915 sekundy. Na rozdíl od Czingeru a Koenigseggu tohoto času dosáhl s atmosférickým motorem a manuální převodovkou. A něco nám říká, že i ten by na dnešních pneumatikách uměl být citelně rychlejší...
Czinger letos již jednou rekord Laguna Secy zajel, a to v létě. V mezičase byl ovšem překonán Koenigseggem, načež se značka na „místo činu“ vrátila. Tentokrát u toho ale už nebylo přejíždění mezi okruhy po vlastní ose. Foto: Czinger
Zdroj: Czinger
