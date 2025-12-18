Automobilka začala jako vánoční ozdobu prodávat model auta, které zařízla před začátkem výroby
I na tomto je vidět, jak moc se s tímto autem v prodeji počítalo a jak daleko veškeré přípravy spojené s jeho výrobou zašly. Dokonce už i vánoční ozdoby s jeho připodobněním byly hotové... Tak si teď můžete koupit aspoň jednu z nich.
Pokud neznáte firmu Hallmark, vězte, že byla založena v americkém Kansasu už v roce 1910 a zpočátku se věnovala hlavně pohlednicím s blahopřáním. Postupně však do nabídky přidala i všemožné dekorace, ornamenty a další ozdoby. A protože Spojené státy jsou automobilovou zemí jako málokterá jiná, začaly si automobilky nechávat u Hallmarku vyrábět vánoční ozdoby na stromeček připodobňující právě modely aut.
Hallmark jich za dlouhá léta připravil opravdu hodně, ze stále nabídky si můžete vybírat z řady ikonických aut typu Fordu Mustang či Chevroletů Corvette a Camaro. Tyto ozdůbky se ale postupem času staly i prostředkem propagace, a tak jim firma pravidelně dává i podobu úplně nových modelů, u kterých by si výrobci přáli, aby se teprve ikonami staly. A tak došlo k tomu, že si letos přímo do Hallmarku nebo od automobilky Ram můžete koupit ozdobu s tvary modelu auta, které se nevyrábí a ani vyrábět nebude.
Řeč je o elektrickém pick-upu 1500 REV, který se jako koncept ukázal v lednu 2023. Tehdy bylo oznámeno, že výroba odstartuje na konci roku 2024. Protože však došlo na průtahy vývoje, nakonec bylo rozhodnuto, že se montážní linky rozjedou až zkraje roku 2026. Jenže v mezičase poptávka po čistě elektrických autech v USA padla tak nízko, že se letos v září Ram rozhodl, že tento model zařízne ještě před začátkem výroby. A pokud jste měli pocit, že to s jeho výrobou nikdy nemyslel vážně, mýlili jste se.
Automobilka totiž zašla tak daleko a s výrobou auta počítala tak moc, že už si u Hallmarku zadala výrobu ozdoby s tvary právě Ramu 1500 REV. A v září už zjevně byly přípravy tak daleko, že je nešlo zastavit, a tak Hallmark i Ram prostě ozdobu pustily do prodeje jako kuriozitu - najdete ji na webech obou firem. A je to skutečně zaříznutý model - ačkoli 1500 REV nakonec přijde jako „opačný hybrid” se stejným názvem, modýlek odkazuje na původní elektrickou variantu. Ostatně o bateriovém pohonu se nabídka ozdoby zmiňuje i přímo v popisu. A jasné je to i z vizáže, neboť vpředu nechybí zaslepená čelní maska.
Podivnosti tím ovšem překvapivě nekončí. Hallmark totiž ozdobu osadil dvěma registračními značkami, kdy na první je uveden rok 2026, zatímco na té zadní jde o rok 2025. Nejsme si jisti, že by šlo o nějakou skrytou narážku na silvestrovskou půlnoc a novoroční ráno, tady to spíše vypadá na lidskou chybu. Pokud ale máte 30 dolarů neboli asi 630 korun na její pořízení, možná si ji i kupte. Tohle může být jednou sběratelská rarita.
Chcete opravdu netradiční ozdobu? Za zhruba 630 korun bez dopravy si můžete pořídit zmenšeninu elektrického Ramu 1500 REV. Dostanete tak velkou zvláštnost, neboť skutečné auto, podle kterého byla ozdoba vymodelována, bylo zaříznuto ještě před začátkem výroby. Foto: Hallmark, tiskové materiály
