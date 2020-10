Autonomní závoďák havaroval pár sekund po startu, odmítl poslouchat i operátora před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Roborace

Jestli je toto budoucnost řízení aut, pak se opravdu není mnoho na co těšit. Jedna z výsep vývoje autonomních technologií nezvládá jízdu ani na uzavřeném okruhu.

Na závodních okruzích se zrodila řada řešení, která následně zamířila do silničních aut. Namátkou můžeme zmínit třeba kotoučové brzdy, sekvenční převodovky nebo třeba uhlíková vlákna. Bylo by na místě předpokládat, že autonomní řízení bude dalším z nich, neboť zvládnout řízení na uzavřeném okruhu dlouhém pár kilometrů je z podstaty jednodušší než zabezpečit pohyb v běžném provozu s nekonečným počtem neznámých. V tuto chvíli to ale nevypadá, že by vývoj mířil správným směrem.

Ukazuje to incident autonomního závoďáku série Roborace, jejíž organizátoři pyšně zdůrazňují právě absenci řidičů z masa a kostí za volanty aut. Video ze včerejších testů na okruhu v britském Thruxtonu, jichž se zúčastnil i nový tým SIT Acronis Autonomous Racing, ovšem ukazuje, že pýcha může stále předcházet pád.

Vůz stáje totiž hned ve druhém kole havaroval, a to nadmíru kuriózně. Nejprve se totiž zastavil na trati, aby však konečně po opětovném rozpohybování zamířil rovnou do zdi. A jakkoliv nešlo zrovna o velkou ránu, mnohem podstatnější je v tomto případě samotné selhání. Potvrdilo se totiž, že skutečného řidiče nelze tak snadno nahradit.

Dle jednoho z inženýrů týmu přitom problém vznikl již v zaváděcím kole, kdy skutečný člověk usedl za volant a vyvezl vůz z boxů na startovní čáru. Poté vystoupil a nechal již vše na umělé inteligenci, která dle pokynů sešlápla plynový pedál. V té chvíli ale již mělo být zamknuté řízení, které se neodemklo a systém to nebyl schopen identifikovat. Auto tak nevyrazilo v přímém směru, ale okamžitě se stočilo doprava. Operátor přitom zkoušel chybu napravit, ovšem v důsledku onoho uzamčení vůz jednoduše nereagoval na jakékoliv podněty.

Stáj byla v daný moment na trati zcela sama, a tak nedošlo k dalším škodám, kuriózní incident ale jen připomíná, že umělá inteligence má k té skutečné ještě hodně daleko. Asi si nedovedeme představit závodního pilota, který by se zamčeným řízením pod plynem vesele mířil vstříc zdi a ještě u toho ignoroval pokyny stáje.

Robotické závoďáky zatím jízdu bez řidiče příliš nezvládají, jak ukazuje video níže. Červený vůz na záběrech uvolněných pořadatelem seriálu měl být tím, který havaroval. Ilustrační foto: Roborace

Zdroje: Ryan@Twitter, Roborace

Petr Prokopec