Autoři webu sítě autoservisů evidentně netuší, jak funguje manuální převodovka

Foto: Repro firestonecompleteautocare.com, koláž Autoforum.cz

Na jednu stranu je to tristní. Na tu druhou je to ale jen odraz evoluce aut a jejich vnímaní ze strany většiny společnosti, která se o automobily nijak zvlášť nezajímá.

Možná se k vám dříve dostala některá z vděčných fotek kolujících po internetu dokumentujících, kterak si někdo nechal na svou paži vytetovat schema řazení manuální převodovky známé nejčastěji z hlavic jejich řadiček. Dotyčný tím chtěl jistě ukázat, jak je „cool”, buď on, tatér a nebo ani jeden z nich ale neměl ponětí, o co vlastně jde. A tak místo dvojky umístěné vlevo pod dvojkou a trojky vpravo nahoře nad dvojkou byly rychlosti vyznačeny postupně vedle sebe zleva doprava ve dvou řádích. Tak opravdu žádná manuální převodovka nefunguje.

Je to tristní, zvlášť v případě tetování, které se obtížně mění. Na druhou stranu, tatér nemusí být automobilový nadšenec a ten, kdo si „kérku” na ruce nechává dělat, nemusí být pozorný. Třeba kvůli podroušenému stavu, ve kterém si lidé nechávají pomalovat tělo dost často. Jistě ještě tristnější ale je, když se takový absurdní symbol objeví na webu sítě autoservisů a nikdo si toho nevšimne.

Jde o americkou prezentaci i u nás známé značky Firestone, jejímuž webdesignérovi se „podařilo” úplně to samé, co jsme popsali výše. Na stránkách svítí informace o možnosti servisu převodovek a vedle ní ikona dokazující leda to, že její autor absolutně netuší, co to taková převodovka je, alespoň v její ručně řazené formě.

Předpokládáme, že to dříve nebo později někdo zaznamená a opraví. A byť je to u takto orientované firmy ostuda, je to nakonec jen obraz toho, kam se posouvají auta. Těch s manuálními převodovkami ubývá (zvlášť v USA) a spousta mladších lidí s nimi nemá vůbec žádné zkušenosti. Z ikony manuálního řazení se tak stává něco podobného jako ikonka „Uložit” přežívající v řadě programů.

Ta dodnes zobrazuje ikonu 3,5" diskety. Zkuste se ale mladších lidí zeptat, co to vlastně je a vyslechnete si zajímavé odpovědi plné kreativity - dotyční ví, že jde o ikonku uložení, nemají ale tucha, že jde o symbol paměťového média, které nikdy nepoužili. Z ikony manuálního řazení se stává to samé - někteří lidé ví, že značí řazení, ani je ale nenapadne, že symbolizuje něco tak „nízkého”, jako je pohyb řadicí páky v kulise, kterou se mechanicky posouvají jakási kolečka umístěná v karteru, a nedávalo by tedy technicky velký smysl (třebaže není neřešitelné udělat to jakkoli), kdyby trojka byla vedle dvojky a nikoli nad či pod ní.

Takhle to dopadá, když někdo kreslí věci, o kterých nic neví. Na webu sítě autoservisů je to ostuda. Foto: Repro firestonecompleteautocare.com

Zdroj: Firestone Complete Auto Care

