Až bude VW opravdu zoufalý a ztratí zbytky sebevědomí, přijde s tímhle: Modelem ID.1 „oholeným” až na kost

/ Foto: Volkswagen/Autoforum.cz, koláž Autoforum.cz

Ne snad, že by dosud viděné mělo k něčemu takovému bůhvíjak daleko, představené auto si ale navzdory technicky bídnému základu zachovává vizuální hrdost. V tomto případě už o hrdosti být řeč opravdu nemůže.

Volkswagen už vlastně zoufalý je, jinak by stěží rozkládal své podnikání v domácím Německu a jeho šéf by nemluvil o tom, že by firmu nejraději nechal zkrachovat, než aby se pokoušel o její postupné ozdravení. Nakonec i poslední novinka VW působí dost zoufale, neboť se už asi podesáté pokouší uspět s tím, co na trhu dosud masivně selhává. A to pořád není všechno - i okolnosti prezentace a reakce na ni lze též vnímat jako projev zoufalství, nemluvě o absurdních slovech šéfa značky při stejné příležitosti. Jen když jste na tom opravdu špatně, budete malovat černou narůžovo s křečovitým úsměvem ve tváři.

Navzdory tomu všemu ale VW pořád není tak zoufalý, aby sáhl po těch očividně nejproblematičtějších krocích ve snaze něco prodat. Sám koncept ID.Every1 se při svých parametrech a ceně do takových sfér sice řadí, vizuálně ale pořád působí sympaticky. Design posuďte sami, vůz ale rozhodně nedělá dojem něčeho laciného, o to se obvykle postarají už zářivá světla, výrazný lak, velká kola nebo výrazné doplňky karoserie. Co ale kdyby tohle všechno zmizlo?

Právě to se pokusil načrtnout Nikita Aksyonov, který pod značkou Gboxx.com dává virtuálně vzniknout podobám aut budoucnosti všeho druhu na Behance. V případě chystaného ID.1 vyrazil výše zmíněným směrem a sebral mu doslova poslední zbytky hrdosti - auto přišlo o velká kola, lakované nárazníky, zářivá svět, lesklou „masku chladiče” a nakonec i lak ztratil něco ze svého výrazu. Výsledkem by bylo zaručeně ještě o něco levnější auto, ale bylo by levné? Řešilo by něco?

Stěží. Sázka VW na tento druh vozů je od začátku vadná právě kvůli vysokým nákladům spojených s výrobou jejich samotné podstaty, zejména pak baterek. S tímto limitem - pakliže VW chce být elektrický stůj co stůj - mu zbývá už jen jedno, šetřit úplně na všem ostatním. To také dělá, proto je třeba ID.3 tak nekvalitním autem a pochybujeme, že ID.1 bude v tomto směru za ještě menší cenu lepší - spíš bude ještě horší. Přesto by VW musel být opravdu zoufalý, aby zašel v kompenzaci vývojových a výrobních nákladů tak daleko. Anebo se vám výsledek líbí? Posuďte sami, nakonec i Fabia Junior si našla své příznivce.

VW ID.Every1 je problematické auto už v té nejlepší možné prezentační podobě. A co takhle základní verze z ilustrací níže? Foto: Volkswagen

Zdroj: Nikita Aksyonov@Behance

Petr Miler

