Až přijde nový Ford Focus, bude vypadat nějak takhle. A to je smutné

Modrý ovál udělal v posledních letech spoustu chyb a zbavení nabídky největších evropských ikon včetně Focusu bylo jednou z těch kardinálních. Nyní tedy zvažuje, jak by to napravil, očekávané řešení ale vypadá jen jako další rána vedle.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Až přijde nový Ford Focus, bude vypadat nějak takhle. A to je smutné

dnes | Petr Prokopec

Až přijde nový Ford Focus, bude vypadat nějak takhle. A to je smutné

/

Foto: Ford

Modrý ovál udělal v posledních letech spoustu chyb a zbavení nabídky největších evropských ikon včetně Focusu bylo jednou z těch kardinálních. Nyní tedy zvažuje, jak by to napravil, očekávané řešení ale vypadá jen jako další rána vedle.

Ford Focus byl šéfem automobilky Jimem Farleyem označen za „nudný“, a proto musel loni na podzim nabídku opustit. Bylo přitom jedno, že do poslední chvíle šlo o model, který prodejně překonával všechny značkou protežované elektromobily dohromady. Modrý ovál totiž v posledních letech nespřádá strategie na základě logiky a faktů, místo toho klade do popředí ideologii a slepou víru.

Místo ukončení výroby tak automobilka spíše měla přistoupit k jejímu stěhování do španělské Valencie, což by vedlo k výraznému snížení nákladů. Na tamních linkách se navíc montuje spřízněná Kuga, jejich úprava by tak nebyla příliš náročná. Vedle toho ovšem Ford mohl využít i továrny v Rumunsku či Turecku - každá by zvládla výrobu levněji než německé Saarlouis.

Když si navíc uvědomíme, že německá fabrika byla po ukončení výroby uzavřena, mohl si Ford přesun dovolit, aniž by riskoval spor s odbory. Jenže logiku u modrého oválu opravdu nehledejme, jak ostatně potvrzuje další vývoj. „Nudný“ Focus by se totiž mohl vrátit, ovšem tentokrát jako středně velké SUV. Asi zábavné. Což znamená, že by se Kuga dočkala soupeře či jinak pojmenovaného nástupce.

Ani jeden krok není zrovna šťastný, přičemž Ford by novinku samozřejmě stvořil v duchu své oblíbené ideologie. Čistě spalovací pohon by tedy nenabídlo, místo toho by klientela mohla volit mezi hybridem, plug-in hybridem a elektromobilem s prodlouženým dojezdem. Měli bychom tu tedy drahé, ještě dražší a úplně nejdražší auto, nikoli dostupného praktika pro každý den, jakým byl Focus. A jako takový svého času zlákal i některé z nás, rozhodně to tedy není tak, že by nás Ford mohl označit za své nepřátele - jsme jeho zákazníci...

Modrý ovál ostatně zapomíná ještě na jednu skutečnost - že všichni lidé nechtějí SUV. To ostatně bylo jasně patrné z dosavadních prodejů. Pokud by tomu tak bylo, pak si všichni kupují jen Kugu či Pumu a nikoli Focus. Jednotvárná nabídka tak Fordu více klientely nepřiláká, ve finále ji může spíše vyděsit, zvlášť pokud novinka bude vypadat jako na vizualizacích profíka, který si říká Avarvarii.

Ten případný nový Focus narýsoval jako o trochu větší Pumu, která byla doplněna detaily inspirovanými světem rallye. Výsledek ovšem působí stejně vábně jako dort pejska a kočičky. Vlastně tak doufáme, že populární název zůstane nějakou chvíli u ledu. Takovéto zmrtvýchvstání by si Focus nezasloužil, něco nám ale říká, že přesně takového se dočká...


Až přijde nový Ford Focus, bude vypadat nějak takhle. A to je smutné - 1 - Ford Kuga PHEV ilustracni foto 01Až přijde nový Ford Focus, bude vypadat nějak takhle. A to je smutné - 2 - Ford Kuga PHEV ilustracni foto 02Až přijde nový Ford Focus, bude vypadat nějak takhle. A to je smutné - 3 - Ford Kuga PHEV ilustracni foto 05
Modrý ovál asi již zapomněl, že už jedno SUV ve velikosti Focusu má, a tím je Kuga. Dokonce elektrifikované. Pokud tedy nekuchtí nástupce současného provedení, ale naopak jejího soupeře, jde o další ze série nepovedených kroků značky. Foto: Ford

Zdroj: avarvarii@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše