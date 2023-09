Až teď se provalilo, jak se u Tesly Model 3 ovládá převodovka při selhání displeje, veřejně to značka zamlčuje před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

A Tesla toho při oficiálním odhalení z podstatných věcí zamlčela víc. V případě volby režimů převodovky asi dobře ví, proč to dělá, neboť záložní řešení dělá z ovládání převodovky s pomocí displeje ještě větší nesmysl, než jakým v každém případě je.

Tesla minulý týden odhalila faceliftovaný Model 3 a... A nic. Leckdo čekal, že autu, které na trhu slouží už 6 let, dopřeje po takové době alespoň pořádný mezigenerační impuls, nic takového se ale nestalo. Automobilka lehce upravila design, který nyní vypadá více genericky, ale znamená také nižší odpor vzduchu. K tomu modifikovala interiér, který vypadá ještě laciněji, protože lacinější na výrobu nepochybně je - nejviditelněji z něj zmizely páčky pod volantem včetně voliče automatické převodovky. Technika se pak žádného podstatného impulsu nedočkala.

Opravdu nevíme, koho chtěla značka těmito modifikacemi nadchnout, některé jsou vysloveně nesmyslné. Odstranit z auta volič převodovky je něco, co se snadno může ve složitější jízdní situaci proměnit v pořádnou noční můru, na tom bychom opravdu nešetřili. Tesla je ale Tesla, a tak ovládání přesunula na dotykový displej, což je stejně jako u větších modelů přinejmenším nešťastné. Ale co když i ten přestane fungovat, jak se převodovka ovládá pak?

To automobilka neprozradila a z oficiálně uvolněných tiskových materiálů to ani nebylo jak vyčíst. Až nyní se provalilo, že auto má dále k dispozici ovládání převodovky pomocí fyzických tlačítek, která jsou umístěna v oblasti umístění stropních světel, tedy kousek za vnitřním zpětným zrcátkem. Skoro to není vidět a z oficiálních fotek je to úplně vymazané asi proto, že to úplně popírá smysl dotykového ovládání přes „tablet”. Auto prostě fyzické ovládání automatu pro strýčka příhodu má a mohlo ho mít kdekoli. Protože by to ale nebylo dostatečně „cool”, schovává ho před zraky veřejnosti kamsi do stropu a nutí řidiče „řadit na displeji”? Jaká hloupost.

Není to ale jediná věc, kterou Tesla raději neprozradila. Inovované provedení už se dá objednat přes český web značky, který přiznává, že Model 3 pro rok 2024 má bez ohledu na zvolenou výkonnostní variantu maximální rychlost omezenou na 201 km/h, což dosavadní provedení nemělo. V USA je (paradoxně) nadále k dispozici původní model, který dál nabízí maximálky 140, 145 a 162 mph (225, 233 a 261 km/h) podle provedení, nový jede vždy 201 km/h a konec. Že by Tesla šetřila i jinde, než je vidět, a vůz nyní nezvládá soustavně udržovat vyšší rychlost?

Je to docela dobře možné, protože výkon je u elektromobilu napětí krát proud a abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, které klesá s klesající kapacitou baterií, potřebujete více proudu. V jeho případě je ale náročné (rozumějte drahé) dostat limity pohonu tak daleko, aby auto bylo schopné ve vysoké rychlosti dál fungovat, proto také mají elektromobily tak často omezenou maximálku třeba jen na 160 km/h. Tesla to zatím nedělala, teď se k soupeřům zjevně přidala. Vážně pokrok, jak se patří.

Tesla před pár dny představila inovovaný Model 3, který zbavila fyzického voliče automatu, vše se má ovládat přes displej. Foto: Tesla



I když to ale z oficiální fotek (jistě záměrně) není patrné, auto dál fyzické ovládání má, funguje přes tlačítka na stropě. Ukazuje to čínský návod k obsluze pro případ, kdy displej přestane fungovat. Foto: Tesla



Není to ovšem jediná věc, kterou Tesla neprozradila, nyní u všech Modelů 3 brzdí maximálku na 201 km/h bez ohledu na výkon. To je o hodně méně, než totéž auto nabízelo dosud. Grafika: Tesla

Zdroje: Tesla, SDA Dan Cars@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.