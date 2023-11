Belgická policie si v roce 2019 koupila novou Teslu za 2,9 milionu Kč, dodnes s ní neujela ani metr před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Belgische Politie, CC0 Public Domain

Tomu se říká efektivní nakládání se svěřenými prostředky. Na druhou stranu se z tohoto vozu může jednoho dne stát pozoruhodný nález nejetého starého auta, akorát místo v obvyklejší stodole stojí v policejních garážích.

Upřímně řečeno jsme si mysleli, že pokud se politici nějakým způsobem začnou ve velkém snažit uměle nafukovat prodeje obecně nepříliš žádaných elektrických aut, bude to skrze jimi kontrolované nákupy. Státy toho dnes ovládají tolik, že jen nařízení používání elektromobilů policii, úřadům a státním firmám by vydalo na obrovské flotily, jejichž obměňování by znamenalo vysoké prodeje těchto vozů řadě automobilek. Kupodivu se to ale neděje, aspoň ne ve velkém.

V majetku všech těchto subjektů elektromobily najdeme, nikdo na ně ale kompletně nepřešel a nikdo jim to ani nenařídil. O důvodech můžeme jen spekulovat, patrně ale existuje celkem reálná obava, že by uživatelé těchto aut dopadli jako britští policisté nebo jedna německá ministryně - zjistili by, že elektromobily nejsou s to zastat práci, kterou zastat mají. V tomto kontextu nepřekvapí osud auta z fotek níže, jeho příběh je ale přece jen složitější.

Belgická a nizozemská média nyní probírají osud jedné Tesly Model X, kterou si „Politie”, tedy ta belgická, pořídila už v roce 2019. Auto ji stálo 120 000 Eur, tedy přes 2,9 milionu Kč, spoustu peněz daňových poplatníků. Od té doby ale přesto neujelo ani metr a pořád stojí u nabíječky v policejních garážích. Policisté by ho třeba i využili, ale nemohou. Ovšem možná i proto, že ani nechtěli.

Tohle auto belgická policie v tendru „vysoutěžila” od nizozemské firmy, o níž jej za zmíněnou cenu koupila a auto převzala. Firma ale později zkrachovala. Teoreticky by to nemělo nic znamenat, protože k obchodu fakticky došlo, technicky se ale vůz stal předmětem právních tahanic, zda není součástí insolvenčního řízení, neboť nedošlo k jeho včasné registraci na belgickou policii. Proč se to promptně nestalo, není jasné, zúčastnění se ale vymlouvají na to, že v roce 2020 přišla korona, v roce 2021 byla stále s námi, a tak „se to prostě nedalo”.

Všechno lze svést na koronu, že? V lepším případě to ale byl šlendrián a v horším minimální touha policie tento vůz fakticky používat. Přihlášení vozu do provozu tak bylo odkládáno, až se - a tak to jistě nikdo neplánoval, stalo se to - objevil problém s krachem dodavatele a vůz se stal předmětem soudních tahanic, které neskončily dodnes. Bývalý policejní šéf zapletený do případu nyní doufá, že se vše dořeší a Tesla Model X bude po všech těch letech moci sloužit jako policejní auto. Prý už to nemůže trvat dlouho. Otázkou ale je, jak vůbec bude fungovat baterie auta po tak dlouhém stání. A pokud nějak ano, jak velkou perspektivu bude mít. Dříve nebo později se dozvíme obojí.

Tato policejní Tesla Model X už čtyři roky stojí na jednom místě. Stala se předmětem soudních tahanic s přeshraničním charakterem, v jejichž případě se Nizozemci a Belgičané přou, o kom více platí místní otřepaná fráze: „Obchodovat s Holanďany (Belgičany)? Jestli vás nepodfoukli, zapomněli!” Foto: Belgische Politie, CC0 Public Domain

Zdroje: VRT, Belgische Politie

Petr Miler

