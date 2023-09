Bizarní nehoda ukazuje, jak nebezpečná jsou SUV a další vyšší auta, jiné vozy mohou doslova převálcovat před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Thornton Fire Department, CC0 Public Domain

Pro lidi milující SUV to bude spíš další důvod, proč si takový vůz koupit, pro racionálně uvažující půjde spíš o zdvižený varovný prst. V tomto případě se vše obešlo bez následků na zdraví, ale co příště?

V minulosti jsme se opakovaně podivovali nad tím, co vede zákazníky k tomu, aby před automobilově lepšími tradičními koncepcemi dávali přednost SUV, pick-upy a různými crossovery se zvýšenou stavbou. I když to někteří nepřiznají, je to jistě hlavně záležitost stylu, pokud ale někdo hledá racionálnější argumenty pro své preference, obvykle zmiňuje lepší odolnost těchto vozů proti nehodám.

O takové argumentaci můžeme pochybovat už proto, že nejbezpečnějším autem je to, s nímž se vám žádná nehoda nestane a statistiky pojišťoven říkají, že průměrná míra rizika nehody u SUV je vyšší. Je to logické, nezvládnout dvoutunové monstrum s těžištěm někde ve výši žaludku většiny běžně vzrostlých lidí je jistě snazší, ale co když už k nějaké nehodě dojde? Stojí si pak SUV lépe?

Soudě podle toho, co můžeme vidět na fotkách hasičů z Thorntonu v americkém Coloradu, to lze potvrdit. Příčinu nehody neznáme, výsledkem ale bylo, že se Chevrolet Silverado a Chevrolet Corvette C8 v jednu chvíli ocitly proti sobě za jízdy. Výsledkem ovšem nebyl střet, to se tak nedá nazvat, americký pick-up na sporťák stejné provenience vyjel jako býk v říji. A tak zatímco řidič pick-upu bude moci po sundání vozu ze střechy Corvette pokračovat v jízdě, cé-osmička je na odpis, tohle je nepochybně totálka.

Takže vše dobré? Nemáme ten pocit, záleží na úhlu pohledu. Pro řidiče pick-upu nebo SUV půjde o legraci (i když všeho do času, druhý řidič může také zemřít nebo být vážně zraněn a je po srandě, i z trestněprávního hlediska), pro šoféry jiných vozů jde o smrtelné nebezpečí. Tohle zjevně nebyla vážná nehoda z hlediska toho, co jí předcházelo, žádné z aut nemohlo jet rychle. Místo bezproblémového ťukance ale bylo výsledkem „zalehnutí” nízkého sporťáku automobilovým obrem. A řidič menšího vozu může děkovat bohu, že se vážněji nezranil - jeho auto bylo zdemolováno tak, že nemohl ven a hasiči museli nejprve Silverado zvednout, aby jej vůbec vyprostili. Bezpečnost SUV zkrátka znamená více nebezpečí pro řidiče jiných vozů, to je fakt, který bychom neměli přehlížet.

Jako zázrakem se řidiči Corvette nic vážného nestalo, z auta se ale mohl dostat až poté, co automobilovou velrybu z jeho střechy sundali hasiči. Foto: Thornton Fire Department, CC0 Public Domain

Zdroj: Thornton Fire Department

Petr Miler

