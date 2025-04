BMW M2 vyzvalo na souboj stejně drahý Chevrolet Corvette, nad letištěm je dodnes slyšet řev litující té troufalosti včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW/Chevrolet, koláž Autoforum.cz

Špičková německá technika proti „americkému kýbli”? To je skoro škoda pneumatik a benzinu, abychom znali rozhodnutí, ne? Vlastně ano, M2 nemá proti mnohem sofistikovanější Corvette šanci, ač stojí prakticky stejně. Není divu, že Chevrolet BMW prodejně válcuje.

Chevrolet Corvette a BMW M2 Coupe na první pohled nepůsobí jako soupeři ze stejné „váhové kategorie“. Je sice pravdou, že v obou případech jde o sporťáky s jedním párem dveří, které mají poháněnou zadní nápravu, tím ale veškerá shoda končí. Boxer v americkým trenýrkách totiž dostal do vínku osmiválcový motor uložený uprostřed, zatímco Němec si musí vystačit se šestiválcem „bydlícím” vepředu. Chybějící válce i objem (6,2 l vs. 3,0 l) BMW vyvažuje dvojicí turbodmychadel, se kterými za Corvette po stránce výkonové zaostává jen lehce (502 vs. 480 koní).

Sam z kanálu Sam CarLegion se ovšem i tak rozhodl postavit obě kupátka na tutéž startovní čáru, a to z jednoho prostého důvodu - ve Státech každé z nich můžete pořídit za zhruba 70 tisíc dolarů, tedy za přibližně 1,54 milionu korun. V případě BMW jde o výrazně nižší sumu, než s jakou je třeba počítat v Evropě, třeba u nás M2 startuje na 1 916 200 Kč. V zámoří je však kupé i přes nemalou slevu v podstatě předražené zboží, a to i kvůli tamní osmiválcové ikoně.

Jak totiž vyplynulo z poměřování sil, Corvette zvládá zrychlit na stovku (respektive na zámořských 60 mil v hodině neboli na 97 km/h) za 2,8 sekundy a čtvrtmíli pokoří za 11,2 sekundy. M2 má oproti tomu na kontě časy 3,6 a 11,8 sekundy, v obou důležitých kláních je tedy výrazně pomalejší. Může se pak sice pyšnit vítězstvím v pružném zrychlení z 80 km/h, ovšem to je pouze velmi slabá náplast na opravdu hlubokou bolístku. Corvette totiž znovu potvrdila, že za malé peníze v jejím případě dostáváte o hodně víc.

V Evropě se věci mají jinak, a to i kvůli umělému zdražování amerických dovozů, proti kterým dnes tak bojuje Donald Trump. Zapotřebí je totiž počítat s vyšším clem, DPH a obrovskými platbami ze emise CO2. Pod 2,5 milionu korun zde tedy C8 nepořídíte ani náhodou, navíc za daleko více peněz dostáváte o něco nižší výkon, neboť jsou tu ještě normy omezující skutečně škodliviny, a tak osmiválec musí dýchat skrze filtr pevných částic. Tohle neměl být článek o obchodních válkách, ale nakonec i k nim říká mnohé...

BMW M2 by asi nikdo nenazval pomalým vozem... Foto: BMW



...ve srovnání s americkou verzí Corvette ale výrazně zaostává. Foto: Chevrolet

Zdroj: Sam CarLegion@Youtube

Petr Prokopec

