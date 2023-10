BMW M3 kombi zvládlo nejnáročnější okruh světa v čase, o kterém si nedávno mohly nechat zdát i supersporty před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

K tomuto autu máme řadu výhrad, jedno se mu ale musí nechat - je skoro dokonale praktické a přitom mimořádné rychlé. Prokázalo to i na bájné Severní smyčce Nürburgringu.

Pokud jste puristé a zamilovali jste si BMW M3 v dobách, kdy dostávalo svět do kolen v generacích typu E46, z jeho poslední iterace s označením G80 budete nutně zklamaní. Ne snad, že by to bylo špatné auto, to ani v nejmenším, srdce nadšeného řidiče ale prostě nelaská. Je velmi těžké, zastírá to divoce naladěným podvozkem, jeho ovladatelnost je zoufalá a když sáhnete po verzi s pohonem všech kol a povinným automatem, je to teprve něco. Zejména převodovka s hydrodynamickým měničem se pro takové auto vůbec nehodí a je buď pomalá, nekomfortní nebo obojí. I když se předchozí generace F80 zdála být oproti svým předchůdcům kompromisem, prakticky ve všem zmíněném funguje o řád lépe.

Zkuste současnou M3 používat jako obyčejné auto a budete spokojeni. Je prostorná, je relativně tichá, podvozek je poddajný, v komfortním nastavení i celý pohon funguje slušně. Zkuste ji ale vzít u úst a budete permanentně sahat do prázdna - řízení je totálně nekomunikativní, převodovka svéhlavá, brzdy nečitelné, plyn pak připomíná píchání vařečkou do nakynutého těsta. Zaryjete nohu do čehosi gumového a ve zbytku mísy se něco začne dít. Uspokojení v tom lze najít jediné - po stránce rychlosti tohle auto funguje, na pořád velmi rodinný sedan generuje až kouzelnou dynamiku.

Člověk pak i začne chápat, proč BMW přišlo poprvé také s verzí kombi zvanou G81. Prostě se k nemastnému a neslanému charakteru auta hodí, což u předchozích generací říci nešlo. Tohle auto je parodií na M3 a konkurencí spíše pro Audi RS4, v dobrém i zlém. A svou neoddiskutovatelnou rychlost umí prokázat i v nejnáročnějších myslitelných podmínkách, tedy na slavné Nordschleife, kam ji vytáhl Christian Gebhardt ze Sport Auta. Pro jeho styl ježdění (cihla na všechno, o zbytek se postará elektronika) je to ostatně skoro dokonalý parťák.

Na okruhu tak dosáhl času 7:34,39, což je vážně kouzelný výsledek. Nutno dodat, že si pomohl pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup 2, které sice lze z fabriky na auto mít, smysl obout je zrovna na kombík ale dává smysl jako obout si tretry se 100kilovou nadváhou. Tohle je rychlé silniční auto, jako takové funguje skvěle. Pokud chcete honit okruhové časy, pak to Cupy chce, ale proč na kombík? Víc štěstí pak uděláte se sedanem nebo ještě lépe s kupé M4, jsou citelně lehčí.

Ale zpět k onomu času, kterým M3 Touring G81 překonává třeba Mercedes-Benz SLS AMG Black Series, Lexus LFA, Ferrari 458 Italia nebo Koenigsegg CCR. Jsou to všechno pár let stará auta snů a i rychlostní střely typu Porsche 911 Turbo S 991 nebo Ferrari F12 nejsou od výsledku M3 kombi daleko. Takovou rychlost s televizí v kufru? Klobouk dolů. Jen nevíme, proč to nešlo s o pár set kilo nižší hmotností a naladěním, které vás nenaplní zmarem, pak by ostatně i čas na kolo byl ještě lepší.

BMW M3 Touring je opravdu rychlé auto, jako rodinné superturismo bude fungovat na jedničku. Jako sportovní model pro nadšence prochází hůř. Foto: BMW

Zdroj: Sport Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.