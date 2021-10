BMW M3 s pohonem 4x4 se utkalo se zadokolkou, aby byl rozsouzen dekády trvající spor včera | Petr Miler

/ Foto: BMW, koláž Autoforum.cz

Možná už dnes není tak vyhrocený jako dříve, obě řešení pohonu ale mají dál své zastánce a odpůrce. Srovnání dvou jinak úplně stejných aut už nedává mnoho prostoru v něm emotivně pokračovat.

Je to spor, který svého času rezonoval v internetových diskuzích velmi intenzivně, zvláště když některé značky notoricky sázely na jeden a jiné na druhý přístup - zda, kdy a případně jak moc je lepší auto se zadním pohonem, nebo vůz s pohonem všech kol. Typickým projevem byly hádky mezi fanoušky BMW, které zejména výkonným modelům po dekády nedopřávalo nic než zadní pohon, a Audi, které pro změnu bazírovalo na svém quattru. Každý přístup má své výhody a nevýhody, a tak výsledkem byly nekonečné debaty plné „relevantních” argumentů od rozjezdů na skokanském můstku až po fakt, že Formule 1 je přece zadokolka.

Dnes je ale situace trochu jiná. S příchodem citelně výkonnějších a ještě citelněji méně ovladatelných turbomotorů museli i puristé uznat, že využitelnost některých zadokolek zásadně klesla. A jisté zmírnění odhodlanosti bít se za to či ono přinesl pochopitelně také fakt, že žádná ze značek už na vysloveně netrvá na jediném přístupu. Audi nemá problém prodávat třeba R8 se zadním pohonem, především ale BMW a Mercedes přešly u nejvýkonnějších modelů na pohon 4x4. Starý spor ale zůstal nevyřešen.

On ani řešitelný nebyl, neboť kdybyste srovnali třeba M3 a RS4 kdekoli a jakkoli, vždy půjde o jiná auta, jejichž specifika nebudou spočívat jen v pohonu kol. Debaty tak až nyní přichází rozsoudit BMW, které se docela svérázně rozhodlo nabídnout novou M3 jak s pohonem zadních kol, tak se systémem 4x4. Jsou to skutečně jinak úplně stejná auta - mají stejný 510koňový motor, stejný 8stupňový automat, stejné všechno, jen verze xDrive dokáže připojit i pohon přední osy a platí za to daň v podobě 50 kilogramů hmotnosti (mimochodem 1 780 vs. 1 730 kg, kam jsme se to dopracovali...) a jistých ztrát při přenosu výkonu, přestože xDrive je v tomto ohledu docela efektivní.

Přesně tahle dvě auta srovnal na letišti Mat Watson z Carwow, a dal tak dohromady docela přesný obrázek o kladech a záporech každé z verzí. Nutno dodat, že bylo sucho, a tak toho xDrive zase tak moc nepředvedl - na čtvrtmíli s pevným startem byl pochopitelně rychlejší, rozdíl ale příliš nekorespondoval s udávanou, celkem výraznou diferencí v akceleraci na stovku (3,4 vs. 3,8 s), když v podstatě jen na začátku mírně odskočil a na konci čtvrtmíle už ztrácel. Výsledek 11,3 vs. 11,6 sekundy na 400 metrech propastný rozdíl opravdu nepředstavuje. S ohledem na výše zmíněné pak nepřekvapí, že všechno ostatní čtyřkolka prohrála. S letmým startem už lepší trakci moc neprodá a na brzdění se projeví jen její větší hmotnost.

Výsledek je tedy překvapivý v podstatě jen v tom, jak malý rozdíl mezi oběma auty v dynamice v přímce je, v reálném světě, kde sprinty z křižovatky opravdu nejsou ničím častým, vás bude xDrive spíše brzdit. Je ale třeba znovu zopakovat jedno slovo: sucho. Jakmile se trakce zhorší, přeplňovaná M3 s pohonem zadních kol je do značné míry nepoužitelné auto, což verzi s 4x4 příliš trápit nebude. Na druhou stranu, máte-li možnost volit auto podle počasí, na suchu bude na technické trati M3 se zadním pohonem zásadně rychlejším a zábavnějším strojem.

S oběma variantami máme své zkušenosti a žít někde v Kalifornii, nebudeme nad preferencí klasického pohonu váhat ani na moment. U nás to bude složitější rozhodování, každá varianta má svá pro i proti a i když pohon přídě lze u xDrivu uměle vypnout, 50 kg navíc této verzi nikdo neodčaruje. A věřte, že půl metráku navíc jen na předku jen hodně znát. Celý spor tedy vlastně ani toto srovnání úplně neřeší, vnáší do něj ale hodně světla, však se na něj podívejte sami.

BMW M3 se zadním pohonem... Foto: BMW



...a s pohonem všech kol na pohled prakticky nerozeznáte. V akci ano, záleží kde a jak budete jezdit. Foto: BMW

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.