BMW nepřímo přiznalo, že zvuk motorů jeho nových aut nestojí za nic před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Když je nějaká automobilka hrdá na to, jak zní její auta, chlubí se tím, jak jen může. A pokud není, raději v prezentačních materiálech vymění skutečný zvuk za jiný. Přesně to udělalo BMW, vítejte v roce 2021.

Pokud jste mladší a přesto vás ještě stihl uchvátit zvukový projev aut, docela vás litujeme - o to nejlepší jste přišli a zcela jistě ještě více přijdete. Doby, kdy auta mohla doslova pět operní árie svými točivými, atmosféricky plněnými motory jsou dávno pryč a stěží se kdy vrátí. Nejdříve přišlo přeplňování, pak filtry pevných částic a do toho všeho regulace stále více umírňující hlučnost jako takovou, což všechno dohromady zvukový projev aut značně zkrotilo. S rozmachem elektrifikace, ať už jakkoli intenzivním či jakkoli rychlým, pak lépe nebude.

Ano, je trochu dětinské vyžívat se v tom, že vaše auto chvíli ječí jako motorová pila, chvíli prská jako rozzuřený kojenec a pak střílí stylem Rumcajsovy bambitky, ale co je na tom špatného? Odmítáme se stydět za to, že nás auta baví, že nás baví s nimi jezdit, baví se jich dotýkat, baví je poslouchat. Pokud se v takových projevech vyžíváte ve vhodný čas a na vhodném místě, může to být každému ukradené. Jenže není a nebude a krocení „nežádoucích” projevů automobilů bude nepochybně pokračovat.

Za této situace musíme férově říci, že novinky BMW zní obvykle lépe než většina jiných aut. Ano, musíte zajít do kufru a odpojit tzv. ASD (Active Sound Design), nebo si stáhnout aplikaci, která to dovede elektronicky, protože jinak budete jen z reproduktorů poslouchat to, co někdo nahrál ve studiu. A smířit se s tím, že většina hluku se bere ve výfuku. Pak ale pořád máte u uší klidně řadové šestiválce a ač jejich projev je na hony vzdálen tomu, jak „cinkaly” řadové šestky či ječely vidlicové desítky na počátku milénia, je to pořád lepší než „nic” v podání jiných vozů. BMW ale i v této pozici nezbylo než přiznat, že ani tím se dnes chlubit nedá.

Jeho oficiální novoroční spot s BMW M2 v hlavní roli tak pracuje se zvukovým podkresem, který rozhodně nepatří M2. Tohle není šestiválec s turbem, je to podle frekvence desetiválec bez něj a můžeme si jen přát, aby to byl aspoň motor bývalé M5 generace E60. Většina lidí si ale myslí, že to je jednotka 5,2 V10 od Lamborghini a bohužel mají nejspíše pravdu.

Automobilka tak nepřímo přiznala, že zvuk jejích nových aut je tak nezajímavý, že je lepší ho vyměnit. Pochopitelně se ji to vrátilo, a tak klip stáhla, internet má ale paměť. A k dispozici je pořád na prezentacích dealerů (viz druhý zdrojový odkaz), kterým byl poskytnut, takže nejde o falešný poplach. Mimochodem, v EU se jím firma ani nechlubila, protože M2 už tu ani neprodává. Samozřejmě kvůli regulacím, v nichž zvuk mohl též hrát svou roli. Jako by začátek nového rok nebylo poněkud smutně tichý i bez toho...

BMW M2 (zde ve verzi CS) patří mezi nejzajímavější auta mnichovské produkce poslední doby, a to i zvukově. Firma přesto došla k závěru, že na prezentačním videu vymění jeho zvukový projev za ten z auta s motorem V10 bez turba, jak můžete vidět níže. Vskutku milé přivítání do nového roku... Ilustrační foto: BMW

Zdroje: jasoncammisa@Instagram, BMW of San Francisco@Facebook

