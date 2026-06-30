BMW poprvé ukázalo tvář nové X5 a je to něco. Nese kříž za každou tunu své hmotnosti a ještě něco k tomu
Petr MilerMnichovská automobilka se léta tváří, že se snaží vyhýbat absurdním moderním trendům, s novou X5 ale jako by se vrhla přímo do tobogánu zmaru. Tohle dnes vyjede z jeho druhého konce.
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BMW poprvé ukázalo tvář nové X5 a je to něco. Nese kříž za každou tunu své hmotnosti a ještě něco k tomu
před 4 hodinami | Petr Miler
Mnichovská automobilka se léta tváří, že se snaží vyhýbat absurdním moderním trendům, s novou X5 ale jako by se vrhla přímo do tobogánu zmaru. Tohle dnes vyjede z jeho druhého konce.
Nebudeme si nic nalhávat, automobilový průmysl nezažívá svá nejsvětlejší léta. Většina velkých automobilek dnes po řadě strategických omylů kouká ze všeho nejdřív po tom, kde by ušetřila, což se téměř vylučuje s možností přicházet se skutečně zajímavými, inovativními produkty schopnými zaujmout svou podstatou. Čest výjimkám, většina novinek, které dostáváme, jsou ale různé variance na „compliance cars”, tedy vozy ušité podle regulatorních not, aby automobilky splnily rozličné legislativní požadavky vyhnuly se případným trestům. Anebo jde o 57. modernizaci dávno vyvinutého zboží, kdy se výrobce z nějakého důvodu vykašle na vývoj skutečně nové generace a pokusí se na trhu dál vystačit s tím, do čeho investoval už před léty.
V novém BMW X5 se spojí obojí.
Neznamená to nutně, že půjde vždy o špatné auto, k technickému ideálu ale bude mít nutně daleko. Co automobilka může v takovém případě udělat? Zaujmout nějakým pozlátkem, typicky vzhledem, kterým upoutá pozornost a levně navodí dojem něčeho skutečně nového či zajímavého. Dělá to dnes kdekdo a kdyby to vedlo aspoň ke krásným novým autům, nemáme k tomu nutně velké výhrady. Ono to ale spíš vede k bizarnosti ve stylu světa modelingu - dříve produkty propagovaly krásné ženy, protože... byly krásné. Dnes na vás z reklamy pravděpodobněji vykoukne chlupatý obtloustlý transgender, protože si ho spíš někdo všimne. A to se počítá, to stačí, o víc se nehraje.
Proto jsou nová auta stále větší designové bizáry a nová X5 zjevně nebude výjimkou. Naznačil to už březnový únik fotek hotového auta, sama automobilka ale do dnešního dne vůz oficiálně neukázala. Tedy ne bez kamufláže. A z toho, co nám řekla, jsme moc nadšení nebyli, zejména rekordní hmotnost vozu bere slova z úst. Takové auto si soudný člověk nemůže koupit, i kdyby ho náhodou zaujalo vším ostatním.
Ale zaujme? No posuďte sami. Přes zmíněný únik podoby nebylo do dnešního dne patrné, jak bude mít auto ztvárněná přední světla. Tím se BMW pochlubilo těsně před premiérou, kterou plánuje na dnešní den. Tak trochu po vzoru Mercedesu a jeho hvězdy nyní na přídi X5 svítí čtyři kříže, čtyři písmena X, to asi každé za tunu „živé váhy” a ještě jedno k dobru. Spolu se svítící maskou bych řekl: Kýč jako hrom. Ale názor si pochopitelně udělejte sami...
Kuk. Nová X5 ukázala kukadla a spíš než zrcadla připomínají rekvizitu z filmu Psycho. Ale jistě i ta si najdou své příznivce. Foto: BMW
Zdroj: BMW
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