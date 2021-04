BMW s novým typem laku, který z něj udělal dvourozměrný objekt, míří do zapomnění před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Pokud ve vás žila alespoň trocha naděje, že si takové auto jednoho dne budete moci koupit, musíme vás zklamat. BMW jej naposledy oficiálně ukázalo světu, tím vše končí.

BMW v roce 2019 ohromilo svět novým typem laku, který z auta dokáže udělat dvojrozměrný objekt. Můžete se po právu ptát, k čemu je něco takového dobré, když designéři tráví roky práce vychytáním plastických linií každého nového modelu, aby je pak zneviditelnili lakem. Ale tak už to v současnosti zkrátka chodí. Publikum zavalené nespočtem vzruchů je potřeba zaujmout něčím neobvyklým, a to se bavorské automobilce podařilo, však její X6 s lakem Vantablack i ve dne v pohybu vypadá jako černá díra na kolech.

Právě tím auto zaujalo, neboť něco takového nikdo dříve ani později nestvořil. Podstatou tohoto řešení je nanostruktura s hemisférickou odrazivostí, která ve výsledku působí jako extrémně černý odstín nezrcadlící okolí. Vantablack alias VBx2 tak absorbuje až 99,965 % světla a cokoli jím nalakujete, to skutečně dělá dojem černého beztvarého fleku.

Popravdě řečeno to není nic podle našeho gusta, navíc bychom řekli, že to je i nebezpečné pro okolí. Přesto se našla spousta lidí, kteří o takové lakování projevili zájem, BMW ale dnes po dvou letech zkoumání možností oznámilo, že něco podobného ani v náznaku do výroby nepustí. Důvody jsou hlavně bezpečnostní, neboť podobný vůz by mohl být na silnici snano přehlédnut - nebo naopak až příliš zkoumán - což by logicky mohlo způsobit nehody. A s něčím takovým nechce být bavorská automobilka spojována.

Zároveň ale nechce, aby se na její invenci hned zapomnělo, a tak dnes pustila do světa video, kterým se s X6 Vantablack loučí. Na přiložených záběrech jí tak vlastně poprvé oficiálně můžete vidět v pohybu, poté ale dorazí k jakémusi propadlišti, kdy nad ní doslova zhasnou světla. BMW k tomu dodává jen „Gone”, tedy „Je pryč”, což s ohledem na výše zmíněné s největší pravděpodobností znamená cestu do veřejnosti běžně nedostupných firemních sbírek podobných konceptů.

Skoro bychom si vsadili na to, že X6 Vantablack ještě někdy uvidíme, nejpravděpodobněji v muzeu značky při vhodné příležitosti. Pokud se ale nyní značka s vozem takto veřejně loučí, v nejbližší době to nelze očekávat.

BMW na model X6 dnes už slavně naneslo nový typ laku, který prakticky nedovoluje vnímat plastičnost vozu, má minimální odrazivost. Lidé tak celý vůz vnímají spíše jako černý flek na kolech, čímž si spoustu pozornosti. Dnes ale oficiálně odkráčel do zapomnění i se svým lakem s jasným popřením šancí na sériovou výrobu. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler