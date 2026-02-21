BMW se chlubí tím, že novou M5 ve velkém vyrábí v barvách Porsche, to se může?
Petr MilerNová em-pětka je po technické stránce tragické auto, které v dobrém vstoupí leda do dějin parníků, nebylo by ale správné tvrdit, že na něm nejde najít nic dobrého. Jde. A paleta dostupných laků mezi tyto aspekty patří.
Nová em-pětka je po technické stránce tragické auto, které v dobrém vstoupí leda do dějin parníků, nebylo by ale správné tvrdit, že na něm nejde najít nic dobrého. Jde. A paleta dostupných laků mezi tyto aspekty patří.
Nejnovější pokusy automobilek o ztvárnění sportovního vozu pro každý den vyznívají dost tristně. Éterem aktuálně rezonuje hlavně nepochopitelná nesmyslnost nového Audi RS5, které se stalo - s posádkou a zavazadly na palubě - snadno víc než 2,5tunovým autem, což je u sportovního kombíku prostě nepřijatelné. Nebylo by ale správné tvrdit, že Audi s tímhle začalo. Nezačalo, jako první s tím přišlo ještě těžší BMW M5 G90 resp. G91 a poslední Lamborghini je vlastně velmi podobný nesmysl, jakkoli jeho absurdita není tak patrná na první pohled.
Ne všechno je ale k pláči. Za pozitivní trend posledních let lze označit návrat palet barev podobných aut k větší pestrosti. Zrovna v třídě M5 bylo po léta běžné volit vůz černý, šedý nebo nanejvýš bílý. Už tmavě modrá byla skoro výstřelek a cokoli jiného exot. Dnes vidíme v nabídce em-pětky 150 různých odstínů, a byť ani jeden nezamaskuje její otylost, vypadá ve spoustě z nich prostě cool.
Samo BMW se nyní pochlubilo tím, co všechno se v paletách M5 G90 a G91 skrývá. Automobilka šla tak daleko, že ukázala hned tři em-pětky v barvách Porsche, jak sjíždí z výrobních linek v Dingolfingu. Barvy Porsche? V Německu? To zavání Bundesgerichtem, ale pozor, BMW si neřeklo, že Porsche dělá pěkné laky, tak je nabídne také. Firma je má řádně licencované, přičemž platí konkurenční automobilce za jedno každé použití, takže nejde o nic levného. Ale co nakonec v katalozích BMW levné je?
Pokud tedy budete chtít jeden z laků Ruby Star Neo (evoluce Rubystonu), klasickou Speed Yellow nebo Daytona Beach Blue (evoluce Mexico Blue), můžete si je u BMW rovnou zaškrtnout v konfiguraci za bratru 150 tisícovek. Výsledek je fešácký, ve fabrice BMW to rázem vypadá jako v továrně na Skittles (nesmíte se tedy dívat moc do pozadí, tam už je to obvyklá pohřební atmosféra...), jen trochu litujeme kupce, kteří dali statisíce za modrou a fialovou od Porsche, ale už jim nezbyly peníze ani na karbon-keramické brzdy. Ty jsou v nové M5 ne nutností, ale spíš minimální možností, která auto stejně nezvládá dlouhodobě zpomalovat - i na karbon-keramiku této velikosti a konstrukce je moc těžké...
Lidé z Dingolfingu nadojili duhu v Zuffenhausenu a hned je veseleji, že? Foto: BMW
Zdroj: BMW
