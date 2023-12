BMW si pod stromeček nadělilo novou M5 Touring. Zkusilo to s ní už dvakrát, pokaždé to byl propadák před 7 hodinami | Petr Prokopec

Těžko říci, kde se najednou v mnichovských bere tolik sebevědomí, neboť první dvě generace stejného auta byly totální „provar” a ještě před pár léty byste automobilku slyšeli prohlásit jen něco ve stylu: „Nikdy víc!” Časy se ale zjevně změnily, možná kvůli konkurenci.

Milý Ježíšku, k příštím Vánocům bych si přál BMW M5 Touring, chce se mi skoro říci po spatření nového videa, kterým mnichovská automobilka láká právě na tento vůz. Ta si jej příznačně nadělila už letos, a tak ho poprvé oficiálně ukázala kompletně ve své kůži. Auto sice halí „vánoční papír“, tedy tematická krysí fólie, jakou je karoserie polepena, to ale vlastně až tak nevadí. I přes ni je patrné, že nová generace em-pětky se i jako kombík vyhne kontroverzním designovým nápadům typu ledvinek ve tvaru bobřích zubů.

Otázkou nicméně je, jak moc velké nadělení tohle auto bude. BMW to s kombíkem M5 zkusilo v minulosti dvakrát a pokaždé rylo ledvinkami v zemi. Tzv. M5 Touring generace E34 vzniklo jen 891 kusů a patří k jedněm z nejhůř prodávaných vozů divize M v její historii. Pozdější M5 Touring generace E61 na tom byla s 1 025 prodanými kusy jen o fous lépe. V obou případech auto marně získávalo větší zastání v Evropě a mimo ni to skoro ani nezkoušelo. Proč by to tentokrát měl s M5 kombi dopadnout lépe, nevíme, ale BMW na změnu nálad zjevně sází.

Vyhlídky auta na úspěch jsou nejasné, o jeho technice ale víme aspoň to nejpodstatnější. Novinka BMW tedy na rozdíl od některých konkurenčních vozů nehodlá zatratit osmiválcové motory. A byť dojde na jejich hybridizaci, bude to znamenat ještě vyšší výkony spalovací jednotka spolu s tou elektrickou zvednou výkon soustavy nad 700 koní. Konkrétní číslo je zatím ve hvězdách, přičemž bude zajímavé sledovat, zda značka půjde nad úroveň modelu XM. Ten rovněž spoléhá na plug-in hybridní ústrojí, které v případě verze Label produkuje 748 koní výkonu a 1 000 Nm točivého momentu.

Ani ve snu nepočítáme s tím, že by nové BMW M5 vážilo méně než dvě tuny, přesto však bude lehčí než XM. Snadno se tedy může stát, že po stránce dynamické bude stát nad vrcholným SUV. Když k tomu pak ještě přihodíme pohlednější zevnějšek a v případě kombíku jistě i mnohem vyšší praktičnost, nebylo by překvapením, kdyby prodeje XM začaly váznout ještě více než dosud.

M5 Touring by se tedy nakonec i mohlo dařit. Nové Audi RS6 se totiž hned tak neobjeví, to stávají pak se 600 koňmi zřejmě nebude pro mnichovskou novinku alespoň z hlediska dynamiky vážným soupeřem. Mercedes-AMG E63 pak sice má v novém hávu debutovat taktéž příští rok, třícípá hvězda však hodlá vyměnit osmiválcové ústrojí za šestiválcové. Pokud tedy budete chtít ultimativní nástroj pro řidiče, nezbude vám nic než zamířit do showroomů BMW. Na to zřejmě automobilka sází. Jak moc jí to vyjde, ukáže jen čas.

