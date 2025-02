BMW si při udávání akcelerace svých aut začalo pomáhat laciným trikem, asi tím zastírá jejich stále větší hmotnost včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Metodika měření některých oficiálně udávaných dat nemá jasná pravidla, a tak výrobci mohou použít způsoby, které pro jejich vozy vychází příznivěji. BMW to dosud nemělo zapotřebí, u některých aut ale už vlastně neměří celé zrychlení na stovku, což je obvyklé spíš v zámoří.

Zrychlení z klidu na stovku je pro řadu důležitým technickým parametrem, i když ve skutečném světě nepřijde k užitku téměř nikdy. Ruku na srdce, kolikrát jste stáli na křižovatce, opravdu to odpálili a dotáhli ke stovce, kterou za křižovatkou nelze jet legálně téměř nikde? Pro zábavu občas, ale jinak? Navíc výrobce může zoptimalizovat zpřevodování apod., aby jeho vůz v této disciplíně kraloval, poškodí tím ale jeho dynamiku i efektivitu v jiných aspektech. Je prostě lepší pustit tohle číslo z hlavy a soustředit se na jiná data typu pružná akcelerace při běžném předjíždění.

Je to prostě mnoho povyku pro nic, jenže výrobci vidí, že to na lidi funguje, a tak si nemohou pomoci a stále tlačí zrychlení na stovku na pozici jednoho z nejdůležitějších technických parametrů. A protože dnes můžete stovky dosáhnout za 5 až 6 sekund i s některými výkonnými verzemi relativně obyčejných aut, je na ta výjimečnější kladen stále větší tlak.

Některé automobilky se proto rozhodly, že začnou využívat tzv. one foot rollout, jak informuje Focus. Tedy techniku známou z dragstripových závodů, hlavně americké zábavy, kde se časomíra zapne až s jistým zpožděním, a sice po ujetí jedné stopy neboli 30,5 centimetru. Něco takového na první pohled působí titěrně, zvláště když ony sprinty se odehrávají na vzdálenost jedné čtvrtmíle či půlmíle (400 a 800 metrů). Nicméně je třeba si uvědomit, že než se auto rozjede, dojde k jistému prokluzu pneumatik.

Než přitom dojde k prakticky dokonalému přenosu veškerého výkonu na vozovku, vůz poněkud bojuje s trakcí, což výsledný čas zhoršuje. Pokud ale měření začíná až 30,5 centimetru za úvodní startovní čárou, mohou automobilky čas potřebný ke zrychlení na stovku vylepšit až o 3 desetiny sekundy, což je v daném kontextu opravdu neskutečně dlouhá doba, klidně 10 a víc procent. Třeba s časem 3,2 sekundy již dnes neohromíte, čas 2,9 sekundy ale vypadá zajímavě.

Seznam výrobců, kteří k něčemu takovému sklouzli, se prý stále rozšiřuje. K americkým značkám Tesla (Model S Plaid) a Dodge (Demon SRT), kde to nepřekvapí a neurazí, tam to tak zákazníci vnímají, se totiž poměrně překvapivě přidalo BMW. Mnichovští si dlouho na podobné kejkle nepotrpěli, spíš udávali konzervativní časy, ale jejich auta jsou stále těžší, takže lepších reálných parametrů dosahují stěží. S touto technikou jsou najednou jako blesk. Nevíme zatím, kolika různých aut se tento přístup týká (začali jsme přes naše kontakty zjišťovat víc a seznam případně rozšíříme), mezi „postiženými” je ale zcela jistě elektrické SUV iX. To se dle původních předpokladů mělo těšit velkému zájmu, ale zase takový hit to není, a tak je třeba ho trochu přikrášlit.

BMW mělo proceduru one foot rollout využít při měření dynamiku faceliftované verze M70 xDrive, která byla představena tento týden. Ve srovnání s předchozím provedením M60 xDrive totiž novinka dostala o 40 koní navíc (659 k versus 619 k), při standardním sprintu se to ovšem vůbec neprojevilo, ten zůstal na dosavadních 3,8 sekundách. To by ale jen stěží demonstrovalo pokrok, proto se čas začal měřit až po 30,5 centimetrech, čím klesnul na 3,5 s. To se za M70 hned snáz účtuje 124 900 Eur, tedy zhruba 3,15 milionu korun, za které se už v Německu prodává, že?

Vrcholné BMW iX M70 xDrive dostalo do vínku 659 koní, ovšem i přes 40koňové stádo navíc oproti předchozí verzei M60 nijak nezrychlilo. Proto v Mnichově přistoupili k poněkud lacinému triku, na který v Evropě nejsme příliš zvyklí. A nemá v tom být samo. Foto: BMW

Zdroj: Focus, BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.