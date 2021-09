BMW Toma Cruise skutečně ukradli a vykradli, to nejcennější v něm ale nechali před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

O štěstí v neštěstí může hovořit hollywoodská superstar a studio Paramount Pictures. V Cruisově bavoráku se totiž krom jeho osobních věcí nacházela i finální kopie nového filmu, tu ale zloději nechali být.

Koncem srpna jsme vás informovali o tom, že BMW Toma Cruise ukradli při natáčení. Stalo se tak mimořádné dehonestujícím způsobem, neboť slavný americký herec svěřil svůj vůz i s osobními věcmi vlastní ochrance, která na vůz měla dohlížet. Stačilo ale, aby jej chvíli spustila z dohledu a zároveň zůstala poblíž. A bylo vymalováno.

Zloději využili dnes nejtypičtějšího způsobu krádeže, zneužitím bezklíčového vstupu a s autem zmizeli ochrance pod nosem. Samotný vůz Cruise trápit nemusel, dodalo mu jej BMW, okamžitě se postaralo o přistavení jiného a i původní auto nakonec bylo nalezeno nepoškozené opodál. Jenže z vozu byly odcizeny veškeré jeho osobní věci.

Cruise se podle svědků citovaných po incidentu deníkem The Sun velmi rozčílil, což prý nemá ve zvyku. Na jednu stranu to lze chápat, nikdo nechce, aby se vám cizí lidé přehraboval v osobních cennostech, na tu druhou... Co s sebou mohl Cruise mít? Nejspíše jen něco, co sice může mít vysokou finanční hodnotu, při jeho možnostech si to ale snadno koupí znovu. Až nyní se ale ukázalo, že realita byla jiná.

Podle Sunu totiž Cruise jako producent filmu převážel v této X7 i vzácnou finální verzi potenciálního trháku Top Gun: Maverick, který už měl být dávno v kinech, kvůli koronaviru byla ale jeho premiéra odložena až na příští rok. To pochopitelně jde proti zájmům Cruise i studia Paramount Pictures a to poslední, co by ocenili, by byl únik finální verze snímku měsíce před prvním oficiálním promítáním - to by Cruise mohlo stát i miliardy.

Zrovna tuhle věc ale zloději v autě nechali, „vyluxovali” jen Cruisovy osobní věci. Existuje tedy i možnost, že si udělali kopii a originál vrátili zpět, to je ale velmi nepravděpodobné. Buď jak buď, Paramount nyní posílá se všemi existujícími kopiemi zvláštní ochranku. A tušíme, že i Cruise po tomto incidentu posílí tu svou.

Podobné BMW X7 Toma Cruise bylo odcizeno při natáčení dalšího pokračování Mission: Impossible ve Velké Británii. Auto bylo nalezeno, věci z něj nikoli. Šlo ale jen o Cruisovo osobní vybavení, vzácná finální kopie nového Top Gunu ve voze zůstala. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: The Sun

Petr Miler