BMW ukázalo, jak vyvíjí elektrickou M3. Čím chce ale zaujmout? Falešným zvukem? Hmotností přes 2 tuny? Dojezdem v desítkách km? před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

BMW se pustilo do předem prohraného boje, opravdu dobrou elektrickou M3 se současnými technickými limity postavit prostě nejde. Přesto se v novém skoro osmiminutovém videu tváří, že by to mohlo dokázat.

BMW již nějaký ten pátek pracuje na čistě elektrické M3. Část právě jejího vývoje mapuje přiložené video, ve kterém se podíváme především za Polární kruh. Automobilka prototyp vozu osadila čtyřmi motory, z nichž každý má na povel jedno kolo. To majiteli umožní, aby jej ovládal s mimořádnou precizností, která je v tomto případě klíčová. Hnací ústrojí má totiž potenciál vyprodukovat víc než 1 000 koní, jakkoli tak daleko produkční verze patrně nezajde, nabízet má „pouze“ něco přes 700 kobyl.

Ty jistě dokážou pořádně zaržát, ovšem mlčky. Nechat auto tiché si ale ani BMW nedovolilo, a tak v čase okolo 7:40 předvádí i jeho zvukový projev ve chvíli, kdy za volant prototypu usedne Carsten Wolf, jeden z vedoucích techniků. Čím více přitom tlačí plynový pedál do podlahy, tím je elektrická M3 hlučnější. Ale přirozený její zvuk není ani trochu a místo toho jde o mix spalovacího motoru a startující stíhačky. Do filmu dobré, do sportovního auta kalibru M3? Trapné, žádný falešný zvuk generovaný reproduktory u kovaných nadšenců nikdy neprojde.

To je ale v podstatě okrajový problém, tím hlavním budou u elektrické M3 dva jiné - hmotnost a kapacita baterie. Ostatně pokud máte tu možnost řídit moderní auto s víc jak 500 koňmi pod kapotou, jistě víte, že při plném cvalu žerou jako protržení. I stávající M3 s nanejvýš 550 koňmi nezvládne při ostré jízdě na svou 59litrovou ujet ani 200 km, auto bez problémů vezme „přes 30 na sto”. To ale nemusí až tak vadit, pokud máte naditou peněženku a nejezdíte po Ugandě - po krátké zastávce u pumpy si můžete hned užívat znovu. A to je auto, které váží pořád po dvě tuny, už tak je ale nepříjemně těžké.

Jak těžká ale bude elektrická M3? Pod 2 tuny se nedostane ani náhodou, hmotnost nejspíš zamíří ještě o několik metráků výš. Přihoďte k tomu oněch minimálně 700 koní a rázem je jasné, že tady bude energie mizet ještě rychleji. Ovšem i kdyby BMW použilo baterie o kapacitě 100 kWh, ty jsou ekvivalentem 26litrové nádrže na naftu. Při využití veškerého potenciálu elektrického ústrojí tak na jeden zátah nezvládnete ani 100 km, což je problém číslo jedna.

Tím druhým je zdlouhavé dobíjení, prostě malou „nádrž” budete „tankovat” desítky minut, realitu tady známe velmi dobře. BMW prostě hraje předem prohranou hru, smysluplný „sportovní elektromobil” je dnes neřešitelná věc přesně tak, jak už popsal šéf Fordu. Můžeme zas jednou jen litovat, že automobilka neinvestuje svůj vývojový potenciál jiným, smysluplnějším směrem.

Elektrická M3 má dorazit někdy v roce 2027, přičemž její vývoj automobilka rozhodně nepodceňuje. I kdyby do něj ale nasypala všechny peníze světa, přirozené limity koncepce nepopře. A fiktivním zvukem nadšence neohromí. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

