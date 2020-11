BMW ví, jak moc s novým SUV šláplo vedle, na pomoc si zavolalo oscarového herce před 5 hodinami | Petr Miler

Myslíte si, že pokud známé osobnosti dáte peníze za to, že pochválí váš produkt, lidé si jej oblíbí, i když ho do nynějška odmítali? BMW si myslí, že ano, a tak zapojilo Christopha Waltze do podpory kontroverzního modelu iX.

Je fascinující, do jaké míry nejsou některé automobilky schopné sebereflexe. Není nic špatného na tom něco zkusit, prozkoumat neprobádaná území, snažit se zaujmout něčím neotřelým, současně je ale třeba mít na paměti, že zákazník má vždy pravdu. Je to nakonec jen on, kdo nakonec může váš produkt koupit a nemá smysl se s ním hádat o tom, zda o vaše zboží stojí, či nikoli. Jeho přáním je možné předcházet, není ale možné jít proti nim.

Ačkoli jde o naprosto elementární marketingové poučky, přesto v dějinách automobilismu opakovaně vznikají auta, jejichž tvůrci tím ani nemohou být překvapeni, neboť od začátku ignorují odpor, který se proti nim zvedá. Někdy může jít i o dobrý, „jen” zoufale ošklivý vůz, který lidé nekupují už proto. Příklad za všechny? Dnes proslulý Pontiac Aztek, pozadí jehož vzniku kdysi popsal ještě proslulejší Bob Lutz.

Hovořil doslova o „totalitním režimu”, kdy automobilka zahleděná do sebe sama nekoukala vpravo ani vlevo a ignorovala všechny náznaky toho, že Aztek bude propadák, který vzbudí leda vlnu nevole. V podobné situaci je nyní BMW, které minulý týden překvapilo autem dalece překonávajícím jeho dosavadní designové kontroverze. Model iX je bizarní, ať se na něj podíváte jakkoli a BMW to říkají skoro všichni včetně jiných designových profíků. Automobilka ale nejenže necouvne a nepřehodnotí svůj dosavadní záměr začít takový vůz příští rok vyrábět, dokonce se pustila do svých vlastních zákazníků a problém dělá z nich, nikoli z designu iX.

Už tato reakce je tak neobvyklá, že BMW musí vědět, jakou minelu stvořilo, pokračuje ale dál ve stejném duchu. Nyní si na pomoc - znovu velmi neobvykle, v této fázi vývoje - povolalo Christopha Waltze, rakouského herce ověnčeného dvěma Oscary. Ten vám v nepochybně hrané scéně s šéfem automobilky v ústředí automobilky naznačí, že iX je vlastně neodolatelná věc. A je z ní tak mimo, že se při odjezdu ani nepřipoutá, což je to první, na co by režiséři podobných skečů měli myslet. A divíme se, že to ani pana Waltze není naprostá samozřejmost.

Považujeme to jen za další fázi marného boje s hlasem lidu, kvůli onomu pásu navíc nepovedenou. Pravda, tento pokus je na rozdíl od reakce značky na internetu aspoň neagresivní, pořád ale kráčí stejným směrem - místo reflexe přichází snaha navodit dojem, že císař má šaty, i když všichni vidí, že je nahý. A ani slova Christopha Waltze ho neoblečou.

BMW iX se dočkalo odsouzení téměř ze všech stran kvůli jeho vzhledu. Automobilka ale místo reflexe konstruktivní kritiky jen a pouze investuje do snahy přesvědčit ostatní, že jde vlastně o hezké auto. Foto: BMW

