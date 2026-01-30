BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
Petr MilerMnichovská automobilka používá stávající provedení svého loga už od roku 1997. A ani verze z roku 1963 nebyla podstatně jiná. Za pár dnů s ní bude amen, ani poslední evoluci ale nelze označit za dramatický odklon od dosavadních zvyklostí.
Co z toho, co vnímáme smysly, není poplatné době? Mění se vnímání hudby, designu, stylu, materiálů i vůní. Občas někdo vymyslí něco, co tuto tezi popírá a vypadá, chutná či voní velmi dobře v nezměněné podobě po dekády či staletí, jde ale spíš o výjimky potvrzující opačné pravidlo. Není tedy nakonec divu, že se vyvíjí i loga slavných firem, ty automobilové nevyjímaje.
I ta jsou poplatná aktuálním trendům, přičemž ten současný je podle nás docela smutný, i když vlastně reflektuje realitu. Nevím, jak jinde, ale v případě aut žijeme v poněkud laciné době. Což neznamená, že auta jsou levná - jsou naopak drahá jako nikdy dřív -, ale lacině působí kvůli všemu, na čem se na nich šetří. Od provedení exteriérů přes interiéry až po techniku jsme až nepříjemně často svědky smutných odvarů z toho, co bylo standardem nějaké dvě dekády zpátky. Loga jdou ruku v ruce s tím - místo honosných, plastických a barevných znaků dostáváme různé formy ošizených, plochých a barev zbavených „šméček”.
BMW v podstatě kráčí se svým znakem stejným směrem, podobně jako v případě svých aut je ale takovým jednookým mezi slepými. Také ono trochu šidilo, „zpložšťovalo” a odbarvovalo, ale jen v náznacích. Jeho znak tak vypadá pořád velmi solidně a možná si ani nevšimnete, že je nový - když se poprvé ukázal loni v září na prvním sériovém autě, skoro nikdo si toho nevšiml. Řekli bychom, že to je skoro dobře...
Od té doby ale uplynulo dost vody a zbylým modelům zůstávalo na přídích, zádích, volantech a ještě asi 700 místech každého vozu staré provedení. Od února se to změní a všechny modely dostanou novinku, kterou můžete vidět níže nejen na oficiálních fotkách, ale i na výmluvnějších záběrech, které nám poskytli kamarádi z BMW Blogu. Právě těm za BMW k novince řekl pár slov designér Oliver Heilmer.
„Chtěli jsme zachovat tradici, ale zároveň vnést do loga víc preciznosti. Chrom je stále přítomen, písmena byla zjemněna lesklým vzorem, který často najdete u hodinek, a bílé plochy jsou nyní blíž vnějšímu prstenci. Je ploché, ale když se ho dotknete, pořád cítíte vroubkování,” uvedl muž, který by si měl říkat jen Mer, ať v Německu nemá těžký život. A může děkovat rodičům, že mu nedali jméno Siegfried. Ale dost žertů, podívejte se na výsledek sami, za nás prochází bez větších výhrad.
Na hlavní fotce můžete vidět staré logo, zde nové a obě vedle sebe. Pět rozdílů najít lze, ale je to docela fuška. Foto: BMW/BMW Blog, publikováno se souhlasem
Zdroje: BMW, BMW Blog
