BMW začalo odhalovat spalovací verzi nové řady 3, takto ržá před kamerou její šestiválec
2.4.2026 | Petr Prokopec
Ani Mnichov se nechová racionálně, když cpe do popředí elektrické verze svých novinek, které prodává v násobně menších číslech než ty spalovací. Aspoň nám ale necpe jedno řešení, což bude platit i v případě nové řady 3. Debut spalovacího provedení byl už potvrzen, takto zní.
Před dvěma týdny se BMW pochlubilo novou řadou 3. Jakkoli ovšem mnichovská automobilka soustavně naznačuje, že za svou spalovací minulostí nehodlá v brzké době udělat tlustou čáru, je evidentní, že podobně jako konkurence elektrický pohon cpe do popředí navzdory diametrálně odlišným preferencím vlastních zákazníků. I když loni 74 procent kupců BMW volilo benzinová a naftová auta, Mnichov nám přesto nejdřív nadělil elektrickou variantu i3. Ta bude k dispozici jako sedan i kombík, nadšení v nás ale nevzbudila, klasická řada 3 to zkrátka není.
BMW si toho nejspíše je také vědomo, pročež začíná ve větší míře lákat také na novinku se spalovacím pohonem. Ta se ukázala i v akci na videu níže, které mapujíce část vývoje, zejména pak testy za polárním kruhem. Těch se pochopitelně zúčastnilo i BMW i3, kterému se kamera i tentokrát věnuje po většinu stopáže. Ovšem v závěru videa si můžeme jasně prohlédnout spalovací provedení, jehož záď zdobí rovnou čtveřice koncovek výfuku. Patřit by nicméně neměly vrcholné M3, protože čtyři výfuky už dnes BMW cpe i na zádě skromnějších provedení typu X3 M50.
Také v tomto případě by tedy mělo jít o verzi M350,. Toto provedení v nabídce značky nahradí dosavadní BMW M340i, přičemž disponovat bude nadále třílitrovým šestiválcem. Jeho výkon by pak měl překonat metu 400 koní, pročež u M3 můžeme očekávat ještě větší posun - její pohonné ústrojí s kódovým označením S58 totiž nezůstane pouze u dvojice turbodmychadel, ale mělo by se dočkat i jisté míry elektrifikace.
Značka by ovšem neměla jít směrem plug-in hybridu jako u M5, místo toho má použít pouze mild-hybridní techniku. To by hmotnost mělo udržet na uzdě, jakkoli ke dvěma tunám nejspíš novinka zamíří. A dost možná nakonec tuto metu i překoná, neboť BMW by vůz mohlo nabídnout už jen s automatem a pohonem všech kol. Protože ale na debut dojde nejdřív příští rok, budete v tomto ohledu ještě chvíli tápat.
Běžná řada 3 s designem Neue Klasse ovšem dorazí ještě letos. V jejím případě se ovšem manuál neobjeví stoprocentně. Stát pak bude na odlišné platformě než i3, ovšem na první pohled to nepoznáte ani zvenčí, ani po usednutí do interiéru. Jak moc je to dobře či špatně, ukáže čas. Pro největší fanoušky BMW ale řada 3 v té podobě, jakou si zamilovali, skončila již dávno. Proto ostatně ceny zejména ojetých M3 soustavně rostou, ať už jde o generace E36, E46 nebo E90. A F80 čeká to samé, i ta je optikou současné i budoucí reality „ryzí”.
Spalovací řada 3 dorazí ještě letos, čekat přitom můžeme i variantu M350, která nabídne přes 400 koní. Níže ji můžete vidět a slyšet v akci. Foto: BMW
Zdroj: BMW
Bleskovky
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
včera
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
- BMW začalo odhalovat spalovací verzi nové řady 3, takto ržá před kamerou její šestiválec
2.4.2026
Nejnovější články
- Největší výrobce elektromobilů na světě právě propustil 100 tisíc lidí, o současném vývoji to říká vše
před 11 hodinami
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
včera
- Okruh v Mostě může jen závidět, v Americe schválili zákon, který by české provozovatele nechal znovu v klidu žít
včera
- K mání je krásná, dodnes originální Škoda 110 R z vzácné první série dodaná původně do Itálie, větší raritu abyste pohledali
včera
- Původně jen elektrické auto dostalo spalovací verzi a hned se prodává 7krát líp, od elektromobilů utíká 90 procent kupců
včera
Živá témata na fóru
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 04.05. 21:25 - abgx1
- SUV/kombi 2019-2022 benzin automat, do 551700 CZK 04.05. 17:39 - pavproch
- Chlubítko univerzální 04.05. 15:41 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.05. 14:56 - pavproch
- BMW Divize 04.05. 06:37 - pavproch
- Onboard videa 04.04. 18:59 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 04.04. 17:35 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 04.04. 14:35 - řidičBOB