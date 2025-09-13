BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
Petr MilerPodobné změny obvykle neuniknou pozornosti, tohle auto ale přišlo najednou s tolika novými věcmi, že změnu jednoho z nejtradičnějších automobilových emblémů prostě přebily. Až teď se ukázalo, že nový je i ten.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
dnes | Petr Miler
Podobné změny obvykle neuniknou pozornosti, tohle auto ale přišlo najednou s tolika novými věcmi, že změnu jednoho z nejtradičnějších automobilových emblémů prostě přebily. Až teď se ukázalo, že nový je i ten.
BMW na letošním autosalonu v Mnichově odstartovalo novou éru s pomocí modelu iX3. Zatím jde o jediné elektrické SUV, to ale dláždí cestu celé řadě podobně koncipovaných aut, která dostanou všechny myslitelné druhy pohonu. Je tu zcela nový design, nová technická i elektronická architektura, nově pojatý interiér... Je tu opravdu hodně velkých novinek, na které lze soustředit pozornost, kvůli čemuž lze snadno přehlédnout ty menší.
Jednou z nich je nasazení nového loga, což je krok, ke kterému v poslední dobé přistoupila řada značek. A podle nás povětšinou selhaly. Až už jde o tuctovou Mazdu, prestižní Mercedes anebo exkluzivní Lamborghini, novinky jsou příliš jednoduché a laciné. Snad jen Alpina dokázala sáhnout po něčem rozumnějším, a tak nakonec nepřekvapí, že ani pro Alpinu dnes mateřské BMW nešlo kontroverznějším směrem.
Co se tedy změnilo? Není toho mnoho, logo je jednodušší, jak velí doba, ale není příliš jednoduché. Stále je tu ta klasická modrobílá vrtule odkazující na minulost automobilky v barvách domovského Bavorska s černým kruhem okolo a zkratkou Bayerische Motoren Werke v poněkud decentnějším fontu. Z detailů je ale patrné, že nová verze loga používá méně chromu - vnější chromovaný kroužek zůstal, vnitřní struktury jsou ale blyštivosti prosté
Změny si všiml až Matt Watson z Carwow, který říká, že nové pojetí naživo působí moderněji a bez modrého kroužku okolo dnes používaného na jiných elektromobilech postrádá jakýsi dětinský ráz. Vidíme to podobně, názor si ale udělejte sami. Tušíme, že tohle mnoho kontroverze nevzbudí - je to jen jakési přeleštění toho, co dobře známe, žádné vytrhávání klasiky z kořenů.
BMW iX3 skutečně používá nové logo, vidíme ho vpředu, vadu i uvnitř. Na první dobrou si toho ale snad nikdo nevšiml, auto víc zaujalo jinými novinkami. Foto: BMW
Pro srovnání logo na nové iX3 a dosavadní iX1. Foto: BMW, koláž Autoforum.cz
Zdroje: BMW, Carwow
Bleskovky
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
dnes
- Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci
včera
- Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
11.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Vítězem sprintu v Misanu Bezzecchi, MM93 crash 15:23
- Filip Salač si vyjel 6. řadu pro nedělní Misano 14:00
- PP v Moto3 pro Perroneho 13:27
- Pole Position získal Marco Bezzecchi 11:32
- Marc Marquez před trojicí Italů včera 16:33
Nejnovější články
- Zatímco majitelé nejlepších předchozích M5 prodávají svá auta se ziskem, kupec nového „parníku” BMW přišel za 320 km o 400 tisíc
před 8 hodinami
- Ford už v krizi chystá náhradu za zaříznutý Focus. Zkuste se nesmát. Anebo nebrečet
před 9 hodinami
- Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb
před 11 hodinami
- Není velký, se srazí... Se zdí. Do té posílají své majitele auta vietnamského nudlového miliardáře, všechna teď musí do servisů
dnes
- Jeden z majitelů Audi otevřeně řekl, proč se zbavil jinak ještě dobrého auta značky, Němcům tohle vůbec nedochází
dnes
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 09.13. 19:05 - Truck Daškam
- Fiat a vše kolem nich 09.13. 14:58 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 09.13. 10:38 - pavproch
- Pomoc s výběrem auta na denní dojíždění 09.13. 06:22 - annawonka
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.12. 16:01 - řidičBOB
- Audi multitronic - cvrlikání 09.12. 05:16 - AndreGlenn
- Tranzit 2.0 TDCi - potkany motor po vymene rovodu 09.12. 05:11 - JohnnyBryan
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 09.11. 11:38 - řidičBOB