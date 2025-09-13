BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo

Podobné změny obvykle neuniknou pozornosti, tohle auto ale přišlo najednou s tolika novými věcmi, že změnu jednoho z nejtradičnějších automobilových emblémů prostě přebily. Až teď se ukázalo, že nový je i ten.

dnes | Petr Miler

BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo

Foto: BMW

Podobné změny obvykle neuniknou pozornosti, tohle auto ale přišlo najednou s tolika novými věcmi, že změnu jednoho z nejtradičnějších automobilových emblémů prostě přebily. Až teď se ukázalo, že nový je i ten.

BMW na letošním autosalonu v Mnichově odstartovalo novou éru s pomocí modelu iX3. Zatím jde o jediné elektrické SUV, to ale dláždí cestu celé řadě podobně koncipovaných aut, která dostanou všechny myslitelné druhy pohonu. Je tu zcela nový design, nová technická i elektronická architektura, nově pojatý interiér... Je tu opravdu hodně velkých novinek, na které lze soustředit pozornost, kvůli čemuž lze snadno přehlédnout ty menší.

Jednou z nich je nasazení nového loga, což je krok, ke kterému v poslední dobé přistoupila řada značek. A podle nás povětšinou selhaly. Až už jde o tuctovou Mazdu, prestižní Mercedes anebo exkluzivní Lamborghini, novinky jsou příliš jednoduché a laciné. Snad jen Alpina dokázala sáhnout po něčem rozumnějším, a tak nakonec nepřekvapí, že ani pro Alpinu dnes mateřské BMW nešlo kontroverznějším směrem.

Co se tedy změnilo? Není toho mnoho, logo je jednodušší, jak velí doba, ale není příliš jednoduché. Stále je tu ta klasická modrobílá vrtule odkazující na minulost automobilky v barvách domovského Bavorska s černým kruhem okolo a zkratkou Bayerische Motoren Werke v poněkud decentnějším fontu. Z detailů je ale patrné, že nová verze loga používá méně chromu - vnější chromovaný kroužek zůstal, vnitřní struktury jsou ale blyštivosti prosté

Změny si všiml až Matt Watson z Carwow, který říká, že nové pojetí naživo působí moderněji a bez modrého kroužku okolo dnes používaného na jiných elektromobilech postrádá jakýsi dětinský ráz. Vidíme to podobně, názor si ale udělejte sami. Tušíme, že tohle mnoho kontroverze nevzbudí - je to jen jakési přeleštění toho, co dobře známe, žádné vytrhávání klasiky z kořenů.


BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo - 1 - BMW logo 2025 nove 01BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo - 2 - BMW logo 2025 nove 02BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo - 3 - BMW logo 2025 nove 03
BMW iX3 skutečně používá nové logo, vidíme ho vpředu, vadu i uvnitř. Na první dobrou si toho ale snad nikdo nevšiml, auto víc zaujalo jinými novinkami. Foto: BMW

BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo - 4 - BMW logo 2025 nove stare srovnani 01
Pro srovnání logo na nové iX3 a dosavadní iX1. Foto: BMW, koláž Autoforum.cz

Zdroje: BMW, Carwow

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

