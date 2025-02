BMW zdevastovalo vrcholnou verzi řady 1 tak moc, že dostává nakopáno od VW Golf, je o hodně horší úplně ve všem dnes | Petr Miler

Tohle auto bývalo jasným králem svého segmentu, dnes si ho ale maže na chleba morálně víc jak dekádu starý Golf ve své poslední evoluci. Jistě, leccos to říká i o kvalitách onoho Golfu, ještě víc to ale naznačuje cosi o nepovedenosti BMW řady 1 od dob generace F40.

Jsou auta, která nám opravdu přirostla k srdci svou technickou výjimečností a řidičskou uspokojivostí. Nemusí tedy nutně jít o masami adorované vozy, neboť zrovna tyto aspekty každý neocení, správnému nadšenci je ale uprostřed řidičské nirvány celkem jedno, jak moc je auto, které zrovna sedlá, vizuálně atraktivní nebo použitelné pro rodinu s dětmi. A v tomto ohledu nepřekvapí, že jsme patřili mezi velké příznivce BMW řady 1 hned od první chvíle, kdy v roce 2004 vtrhlo do prodeje.

Auto to vskutku nebylo krásné, nebylo nejpraktičtější, nebylo ani levné. Fascinovalo ale svým historicky unikátním pojetím s motorem umístěným vepředu podél a pohonem zadních kol. Dalo mu to výjimečnou kombinaci vlastností, které těšily už při volbě obecně slabé základní varianty 116i, o silnějších variantách 120i a 120d ani nemluvě. Legenda ale byla stvořena až ve chvíli, kdy v roce 2005 dorazila tehdy vrcholná varianta jménem 130i, která pracovala s třílitrovým řadovým šestiválcem bez turba. S pohonem zadních kol to byl král hot hatchů, kterému se nemohlo nic rovnat, třebaže dobový Golf R32 měl šestiválec také a nebylo žádné ořezávátko. Náš šéfredaktor si tohle auto kdysi koupil jako jeden z prvních lidí v Česku a řekl k němu své.

U druhé generace BMW 1 zůstal Mnichov věrný čerstvě založené tradici a přišel s ještě podstatně ošklivějším autem, které ale dostalo znovu pohon zadních kol a vrcholné verze M135i a M140i dokonce s přeplňovanými šestiválcovými jednotkami. Znovu to byli králové své třídy, v roce 2019 ale BMW otočilo a třetí generaci jedničky F40 představilo jako auto s primárně pohonem předních kol a maximálně čtyřválcovými motory. Vrcholná varianta M135i xDrive pak dostala standardně pohon všech kol a povinný automat, bylo to najednou míň než 130i kdysi.

A není to tak, že by přišla změna koncepce a BMW znovu umělo nabídnout nejvíc, najednou jako by neumělo nic. Sjet si touto M135i je tristní zážitek a výsledkem jen nekonečná touha po Golfu R, který dnes pracuje s úplně tou samou technikou, od dob sedmé generace (a ta osmá je prakticky to samé auto v jiném hávu) s ní ale umí zahrát neskonale lepší představení. Golf R dnes M135i překonává tak jasně, že vítězí i v komplexních srovnávacích testech. A co je možná nejhorší, bavorák naprosto nestačí ani dynamicky.

Názorně to připomíná srovnání obou aut na letišti z rukou Daniela Abta, které je pro jedničku velkou ostudou. Ta tedy v mezičase dostala jakýsi velký facelift, který z ní dělá něco jako novou generaci, technika auta je ale pořád stejná - pořád stejné tristní (motor má dokonce slabší). A dostává nakopáno od techniky morálně přes dekádu starého Golfu, který VW od té doby též akorát faceliftuje.

Ve výsledku Golf R jako „osmička” po facelftu spojuje 333 koní s 1 548 kily, zatímco BMW M135i má 306 koní na 1 600 kg. A to spolu s odlišným využitím potenciálu výchozího poměru výkonu a hmotnosti znamená, že je Golf citelně rychlejší už při akceleraci na stovku (4,32 vs. 4,58 s), ze 100 na 200 km/h je v jiné lize (11,8 vs. 14,28 s), čtvrtmíle nepřekvapivě vyznívá též v jeho prospěch (12,46 vs. 12,88 s) a nejvyšší rychlost po 700 ujetých metrech je pro BMW úplná katastrofa (jen 200,11 km/h oproti 208,75 km/h). Co k tomu dodat? Král je klaun a klaun je králem? Máme ten pocit, pískot do znuděného sálu někdejších nadšených příznivců BMW M135i přidejte vy...

VW Golf R je dnes skutečně Das Auto, ... Foto: Volkswagen



...zatímco z BMW M135i se stal Das Odvar. Naše gratulace míří do Mnichova, nabízí dnes míň než před 10 léty. Foto: BMW

