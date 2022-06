Bodyguard Cristiana Ronalda naboural s jedním z jeho Bugatti do zdi, zbyla z ní jen ruina

Pokud jste včera měli špatný den v práci, věřte, že tento muž měl o poznání horší. Nabourat tímto způsobem jedno z nejdražších moderních aut zabolí, pozitivní ale je, že se nikomu nic vážného nestalo.

Pracovní týden obvykle začíná pondělím, postrachem svého druhu. Spousta lidí o víkendu najede na trochu jiný životní rytmus, ze kterého je pondělní dopoledne rychle probudí. A pokud neděláte práci, která je každý den stejná, pak to někdy bývá dost kruté probuzení. V pondělí se obvykle sejde řešení všeho, co se nakupilo přes víkend a odložilo v pátek. Aa začne nekonečný pracovní kolotoč, ve kterém je o poznání snazší udělat chybu. Pokud se tedy něco pokazí, je to obvykle v pondělí.

I pokud jste ale včera měli opravdu špatný den, skoro jistě jste jej neměli tak špatný jako bodyguard Cristiana Ronalda. Jeden z osobních strážců slavného fotbalisty dostal za úkol, aby do pronajaté rezidence na Mallorce, kde CR7 bude trávit dovolenou, převezl dvě z jeho aut - Mercedes třídy G a Bugatti Veyron Grand Sport. Cristiano má zjevně rád své oblíbené vozy po ruce, a tak nevyužil pronájmu, nýbrž vsadil na transport vlastních aut.

Tomu rozumíme, teď toho ale zřejmě trochu lituje. Jeho osobní strážce totiž s Veyronem ve špičkové, 1200koňové verzi Vitesse nezvládl průjezd jednou z utažených zatáček v typických uličkách španělského ostrova, vyjel z cesty a naboural přímo do cihlové zdi. Níže můžete vidět následky - ze zdi je jen ruina, stav auta není zcela jednoznačný. Nepochybně schytalo škodu za miliony, nezdá se ale, že by bylo neopravitelné.

Bodyguardovi ani nikomu jinému se naštěstí nic nestalo. Věřme, že Ronaldo je velkorysý - auto se opraví a kdyby moc toužil jezdit Bugatti, může si nechat přivézt jiné, má jich jako jeden z vážených klientů značky hned několik. Třeba je na spadnutí finalizace jednoho ze speciálů značky určených pro něj, lidé z Bugatti by mu jej stylově mohli předat přímo na Mallorce...

