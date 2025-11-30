Boží trest za svatokrádež? Klasické Porsche předělané na elektrický pohon majiteli shořelo před domem měsíc po koupi
Petr MilerO elektrickém pohonu si může myslet každý, co chce, dávat jej ale klasickým modelům Porsche místo spalovacích boxerů považují fanoušci za svatokrádež, která se neodpouští. Takoví pak považují za boží trest, když jeden z právě takových vozů majiteli měsíc po pořízení shořel.
30.11.2025 | Petr Miler
O elektrickém pohonu si může myslet každý, co chce, dávat jej ale klasickým modelům Porsche místo spalovacích boxerů považují fanoušci za svatokrádež, která se neodpouští. Takoví pak považují za boží trest, když jeden z právě takových vozů majiteli měsíc po pořízení shořel.
Elektrický pohon aut je v posledních letech zdrojem velmi plamenných debat. Naši pozici znáte - proti elektrickým autům nemáme nic, vehementně se ale bráníme jejich nařizování, protežování a jakýmkoli dalším formám umělého zvýhodňovaní s tím, že jde o jediné správné řešení pohonu aut. Proč? Protože nejde - za určitých okolností to může být smysluplná součást mixu dostupných alternativ, „elektrický diktát” je z podstaty extrémně neefektivní pitomost, která bude trýznit celou společnost.
To se ale bavíme o nových autech, u těch starších zastáváme jiný pohled. Znovu to není nic proti elektrickému pohonu jako takovému, klasická auta ale mají být věrná tomu, za jakých okolností vznikla a dál věrně reprezentovat to, co představovala kdysi. Neznamená to nutně, že se na ně nesmí sáhnout, použít třeba jiné pneumatiky, lepší brzdy, nadělit jim schopnější světla, prostě citlivě optimalizovat některé dílčí prvky. To může být cestou k jejich aktuální použitelnosti při zachování většiny původního charakteru. Ale vyměnit jim celý pohon za docela jinak koncipovaný? Sebrat jim podstatnou část duše i použitelnosti a přidat jim stovky kilo hmotnosti? Přijde nám to jako prznění, ne vylepšení.
Zejména u některých modelů je to silně převažující pohled, třeba u klasických Porsche. To jsou cenné obrazy jisté automobilové doby, dát jim elektrický pohon je jako posázet Orlík fotovoltaickými panely a jeho klasická okna vyměnit za plastová. Zejména fanouškům to nevoní, takže se ušklíbali už minulý měsíc, když bylo na PCarMarketu za 60 000 dolarů (asi 1,25 milionu Kč) prodáno Porsche 912 (sic, i když vypadá jako 911) původně z roku 1968, které dostalo pohon Tesly s 646 koňmi výkonu a mizernými 31 kWh v baterkách z dílen firmy Outlaw EVs (jak příznačné jméno).
Ani tak jistě autu nepřáli nic špatného, přesto nyní hovoří jako o božím trestu o tom, co vůz stihlo. Ani ne měsíc od koupě jej totiž před domem majitele ze zatím neznámých příčin zachvátil oheň, jak informují hasiči z floridského okresu Seminole. Obě události si tedy hned každý nespojil, až později internetoví detektivové vypátrali - a hasiči potvrdili -, že to skutečně bylo „to auto”. Při události naštěstí nikdo nebyl zraněn, vůz ale z velké části lehl popelem, drobný požár to nebyl.
Někteří na to reagují tak, že auto prostě chtělo hořet. A když to nešlo s vnitřním spalováním... Jiní praví, že nedokázalo žít bez spalovacího motoru, a tak buď „spáchalo sebevraždu”, nebo se pokusilo elektrickou architekturu „vypálit” a říci si znovu o původní techniku. Jistě černý humor. Buď jak buď, s touhle přestavbou to dobře nedopadlo, podívejte se na víc sami níže.
Bůh prý měl s touto 912 jiné plány, než ji nechat trápit se s elektrickým pohonem - říkají někteří. Popel k popelu... Foto: Seminole County Fire Department, CC0 Public Domain
