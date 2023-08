Britové proti sobě postavili všechny generace kultovní Zmije, už projev jejich obřích motorů vás odzbrojí včera | Petr Prokopec

I tohle auto je dnes bohužel minulostí, výjimečně za to ale nemohou emisní, nýbrž bezpečnostní regule. Mat Watson přitom ve srovnání pěti verzí Zmije zjistil, že tohle auto má co nabídnout i dnes.

V roce 2015 oznámila skupina Fiat Chrysler, že do dvou let ukončí výrobu kultovního Dodge Viper. Zpočátku se přitom zdálo, že za vším vězí nezájem publika, nicméně posléze vyšlo najevo, že hlavním problémem je nesoulad s novými bezpečnostními regulemi. Americké úřady totiž po výrobcích začaly požadovat také implementaci bočních airbagů, s těmi však Zmije nemohla počítat, konstrukce auta je prostě nebyla s to pojmout. V roce 2017 se tedy definitivně pakovala z montážních linek, přičemž továrna Conner Assembly Plant byla následně uzavřena.

Desetiválcový supersport tedy moc dlouho na světě nepobyl, jeho první generace byla představena v roce 1991. K mání byla pouze jako roadster s odnímatelným střešním panelem, na kupé si zákazníci museli počkat čtyři roky. To se již jednalo o generaci druhou, jakkoli bychom provedení SR II nazvali spíše větším faceliftem. Podobné to ostatně bylo také s jejími nástupci ZB I (2003-2006) a ZB II (2008-2010), na stejné platformě pak dorazila i oficiálně pátá generace VX I (2013-2017).

Všech pět variant aktuálně dostal k dispozici Mat Watson s kolegy z britského Carwow. Ten se rozhodl, že výlet do Kalifornie si nezaslouží pouze jeden závod ve sprintu, místo toho tedy přistoupil k pořádnému testu celé pětice. Na jeho shlédnutí si musíte vyhradit více než půl hodiny, rozhodně však nebudete litovat - desetiválcová serenáda každé Zmije je totiž nadmíru opojná. Onen motor přitom vychází z osmiválce LA, který po dekády poháněl hlavně dodávky Chrysleru.

V případě Viperu přitom pohonná jednotka původně startovala na osmilitrovém objemu a 406 koních, přičemž vážila 323 kg. Ve finále se pak Dodge dostal na 8,4 litru, 654 koní a 283 kg. Agregát vždy doplňovala manuální převodovka a pohon zadních kol, nic jiného se v nabídce neobjevilo. Díky obřímu objemu motoru to ovšem nevadilo, u každé generace totiž bylo možné zařadit čtyřku a následně jen plynovým pedálem volit tempo skoro od nuly do třístovky.

Které provedení je nicméně nejlepší? To dopředu nebudeme prozrazovat, ostatně stejně jako Mat si na něco takového musíte udělat názor sami. My už jen dodáme, že pomalu všechny generace lze ve formě ojetin koupit také v Evropě, s lácí však rozhodně nepočítejte. Pod milion korun se nedostanete ani náhodou, v případě takové verze Time Attack 2.0 z roku 2015, která se pyšní mimo jiné obřím křídlem, již musíte sáhnout do kapsy dokonce pro víc jak 8 milionů Kč.

Viper figuroval v nabídce v letech 1991 až 2017, přičemž za tu dobu přišlo na svět pět generací. Všechny z nich můžete vidět v akci na videu níže. Foto: Dodge

