Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu

V dnešní době jsou to skoro anachronismy, pár evropských automobilek je ale pořád drží v nabídce. Britové tak na start neobvyklého sprinterského klání mohli postavit Land Rover Defender hned ve dvou verzích s motorem proti Mercedesu-AMG G63. Ani jeden z nich ale neměl na čtyřválcového prcka.

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Mercedes-Benz

V dnešní době jsou to skoro anachronismy, pár evropských automobilek je ale pořád drží v nabídce. Britové tak na start neobvyklého sprinterského klání mohli postavit Land Rover Defender hned ve dvou verzích s motorem proti Mercedesu-AMG G63. Ani jeden z nich ale neměl na čtyřválcového prcka.

O některých mužích se mluví jako o dětech, které nevyrostly. Mat Watson a Sam Maher-Loughnan z britského Carwow mezi takové zjevně patří, jak ostatně předvedli na novém videu. To vám připomene hrátky dvou capartů na pískovišti, kdy první dorazí se zcela novým bagrem a pochopitelně se jím chlubí. Z toho důvodu ten druhý ihned s pláčem utíká za rodiči, jen aby se o pár minut později mohl objevit s novějším a větším bagrem. Což ovšem žene domů i toho prvního, a tak se ve hře objevují stále lepší a dražší hračky.

Mat se Samem pochopitelně pískoviště vyměnili za ranvej jednoho britského polního letiště, kde se rozhodli poměřit síly dvou osmiválcových Land Roverů Defender. Zatímco ovšem verze V8 dostala do vínku pětilitrový kompresorem přeplňovaný agregát z produkce britské značky, provedení OCTA pohání 4,4litrový motor od BMW. Ten disponuje vyšším výkonem i točivým momentem, které navíc mají na povel nižší hmotnost. Není tak divu, že Sam za jeho volantem první srovnání s přehledem vyhrál.

Proto se Mat rozhodl vyrukovat s mnohem zajímavější hračkou, a sice Mercedesem-AMG G63. Ten podobně jako Defender OCTA disponuje jednotkou přeplňovanou s pomocí turbodmychadla, jeho čtyřlitrový osmiválec ovšem nabízí nižší výkon než objemnější agregát BMW. Oproti tomu pak sice má navrch v případě točivého momentu, Mercedes má ale dále na kontě také vyšší hmotnost. I proto je Sam přesvědčen, že předchozí vítězství obhájí, poté ho však „starouš“ v třícípé hvězdě snadno vyvede z omylu.

Máme zde tedy vítěze? Ani ne, po novém bagru, pardon po novém autě, se rozhodl sáhnout i Sam. Ten pak na první pohled do souboje na pistole nastoupil s nožem, neboť jeho Ariel Nomad disponuje pouze 2,3litrovým čtyřválcem, jehož výkon je oproti Mercedesu jen o něco víc než poloviční. Jenže na kontě má rovněž třikrát nižší hmotnost. Není tak divu, že nakonec čtvrt míli zajede za 12,1 sekundy, zatímco AMG je o sedm desetin pomalejší, OCTA o osm a Defender V8 zaostává o 1,6 s. Děti, že?


Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu - 1 - Ariel Nomad 2025 ilustracni foto 01Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu - 2 - Ariel Nomad 2025 ilustracni foto 02Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu - 3 - Ariel Nomad 2025 ilustracni foto 03
Nomad je opravdu svérázným off-roadem, rozhodně však schopným a především velmi rychlým. Foto: Ariel

Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu - 4 - Mercedes-AMG G63 2024 prvni sada 02Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu - 5 - Mercedes-AMG G63 2024 prvni sada 04Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu - 6 - Mercedes-AMG G63 2024 prvni sada 13
Jeho tempu totiž nestačí ani G63 AMG... Foto: Mercedes-Benz

Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu - 7 - Land Rover Defender OCTA 2024 prvni sada 20Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu - 8 - Land Rover Defender OCTA 2024 prvni sada 21Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu - 9 - Land Rover Defender OCTA 2024 prvni sada 23
...ani Defender OCTA. Foto: Land Rover

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.