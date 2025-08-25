Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
Petr ProkopecV dnešní době jsou to skoro anachronismy, pár evropských automobilek je ale pořád drží v nabídce. Britové tak na start neobvyklého sprinterského klání mohli postavit Land Rover Defender hned ve dvou verzích s motorem proti Mercedesu-AMG G63. Ani jeden z nich ale neměl na čtyřválcového prcka.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
před 7 hodinami | Petr Prokopec
V dnešní době jsou to skoro anachronismy, pár evropských automobilek je ale pořád drží v nabídce. Britové tak na start neobvyklého sprinterského klání mohli postavit Land Rover Defender hned ve dvou verzích s motorem proti Mercedesu-AMG G63. Ani jeden z nich ale neměl na čtyřválcového prcka.
O některých mužích se mluví jako o dětech, které nevyrostly. Mat Watson a Sam Maher-Loughnan z britského Carwow mezi takové zjevně patří, jak ostatně předvedli na novém videu. To vám připomene hrátky dvou capartů na pískovišti, kdy první dorazí se zcela novým bagrem a pochopitelně se jím chlubí. Z toho důvodu ten druhý ihned s pláčem utíká za rodiči, jen aby se o pár minut později mohl objevit s novějším a větším bagrem. Což ovšem žene domů i toho prvního, a tak se ve hře objevují stále lepší a dražší hračky.
Mat se Samem pochopitelně pískoviště vyměnili za ranvej jednoho britského polního letiště, kde se rozhodli poměřit síly dvou osmiválcových Land Roverů Defender. Zatímco ovšem verze V8 dostala do vínku pětilitrový kompresorem přeplňovaný agregát z produkce britské značky, provedení OCTA pohání 4,4litrový motor od BMW. Ten disponuje vyšším výkonem i točivým momentem, které navíc mají na povel nižší hmotnost. Není tak divu, že Sam za jeho volantem první srovnání s přehledem vyhrál.
Proto se Mat rozhodl vyrukovat s mnohem zajímavější hračkou, a sice Mercedesem-AMG G63. Ten podobně jako Defender OCTA disponuje jednotkou přeplňovanou s pomocí turbodmychadla, jeho čtyřlitrový osmiválec ovšem nabízí nižší výkon než objemnější agregát BMW. Oproti tomu pak sice má navrch v případě točivého momentu, Mercedes má ale dále na kontě také vyšší hmotnost. I proto je Sam přesvědčen, že předchozí vítězství obhájí, poté ho však „starouš“ v třícípé hvězdě snadno vyvede z omylu.
Máme zde tedy vítěze? Ani ne, po novém bagru, pardon po novém autě, se rozhodl sáhnout i Sam. Ten pak na první pohled do souboje na pistole nastoupil s nožem, neboť jeho Ariel Nomad disponuje pouze 2,3litrovým čtyřválcem, jehož výkon je oproti Mercedesu jen o něco víc než poloviční. Jenže na kontě má rovněž třikrát nižší hmotnost. Není tak divu, že nakonec čtvrt míli zajede za 12,1 sekundy, zatímco AMG je o sedm desetin pomalejší, OCTA o osm a Defender V8 zaostává o 1,6 s. Děti, že?
Nomad je opravdu svérázným off-roadem, rozhodně však schopným a především velmi rychlým. Foto: Ariel
Jeho tempu totiž nestačí ani G63 AMG... Foto: Mercedes-Benz
...ani Defender OCTA. Foto: Land Rover
Zdroj: Carwow@Youtube
Bleskovky
- Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
před 8 hodinami
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
22.8.2025
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
21.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Jonathan Rea po sezóně končí se závoděním 13:04
- Místo Bautisty oficiálně 2026 Iker Lecuona 10:41
- IRRC pokračovalo ve Schleizu, Červený je těsně před obhájením titulu 10:20
- MotoE: Novým lídrem Mattia Casadei 10:00
- Posedmé v řadě vyhrál Marc Marquez závod Grand Prix včera 14:58
Nejnovější články
- Žebříček nejuspokojivějších značek aut v Americe opanovala ta snad nejvíc šikanovaná EU, velká jména utrpěla pád
před 2 hodinami
- EU se pokusila vyhnat čínská auta z Evropy dveřmi, teď se díky skulině v pravidlech vrací zpět oknem v ještě větším počtu
před 4 hodinami
- Hezké kladivo Mercedesu na BMW M3 E30, říkáte? Mýlíte se, tahle brutalita skrývá pod kapotou 500koňové naftové překvapení
před 5 hodinami
- Muž si koupil elektromobil, který měl začít novou éru značky. Teď říká, ať se mu vyhneme za každou cenu, rozpadá se až k nepoužitelnosti
před 7 hodinami
- Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva