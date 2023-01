Britové srovnali dva stejné sporťáky s manuální a automatickou převodovkou, výsledek zaskočil i je samotné před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

V dnešní době je raritou, pokud si nějaké výkonné auto můžete koupit se dvěma i třemi pedály, proto podobná srovnání prakticky nejsou realizovatelná. O to více zaskočí výsledek toho, které pořád realizovat lze.

Svého času jsem si ani nedokázal představit, že bych kdy vlastnil vůz s automatickou převodovkou, natolik špatně samočinná řazení fungovala a omezovala potenciál auta i kontakt s ním. Od té doby automatické skříně prošly podstatným vývojem, a tak si to dnes představit dovedu, pro nadšence do řízení je ale pořád jasně preferovanou volbou manuál.

Fandové ale už nějakou chvíli nejsou ve středu hledáčku ani automobilek zaměřených na sportovní jízdu, i těm jsou bližší nižší papírová spotřeba, méně reklamací, snazší propojení s asistenčními systémy a další výhody, které automatické řazení z jejich pohledu přináší. Není tedy překvapivé, že od manuálů ustupuje stále více výrobců bez ohledu na zaměření, pár posledních mohykánů se ale ještě najde. A díky bohu za to, s „fofrklackem“ na středovém tunelu totiž vzniká mezi vozem a řidičem trochu jiné pouto, než je tomu u pádel pod volantem.

O tom se obvykle diskuze nevede, stejně jako o tom, že s automatem je vůz rychlejší. Rychleji přece řadí, má více převodových stupňů poskládaných blíže za sebe... Ale je to tak skutečně, když pomalu není co s čím srovnávat? V tomto kontextu zajímavé srovnání vytáhl z rukávu Mat Watson s kolegy z britského Carwow. Na startovní čáru postavil Porsche 911 GT3 Touring osazené manuálem a GT3 disponující automatem PDK. Oba vozy přitom pohání stejný atmosférický plochý šestiválec, který je čtyř litrů objemu doluje 510 koní a 470 Nm točivého momentu. Zatímco u vozu se třemi pedály je s ním spojena hmotnost 1 418 kilogramů, GT3 s křídlem a pádly váží o 17 kil více. A má jeden převodový stupeň k dobru.

GT3 s PDK byla tedy jasným favoritem, jak se ale během chvíle ukázalo, žádný dramatický rozdíl mezi oběma vozy neexistuje. Paradoxně ani tady nemusí záležet až tak na technice jako na řidiči. Jak Mat, tak jeho kolega Yianni totiž měli problémy s řazením. To může být u automatu poněkud překvapivé, ovšem pokud Porsche necháte v jistých režimech, je tahání pádel pouze zcela na vás. I když se ale vše povedlo perfektně, Touring za okřídlenou verzí zaostal jen velmi lehce (11,5 s versus 11,4 s). Mat přitom při řazení zjevně není nejrychlejší, jiný řidič by tak možná dokázal i zvítězit. V pružných zrychleních pak byl rozdíl ještě menší, pokud manuální verze neměla navrch. To zaskočilo i oba hlavní aktéry tohoto srovnání.

Co z toho vyplývá? Minimálně v případě Porsche 911 GT3 to, že dvojice pedálů nepřináší žádnou podstatnou rychlostní výhodu, rozhodně pak ne takovou, jakou technická data naznačují. Je navíc otázkou, zda toto provedení nemělo navrch hlavně díky pneumatikám. Na to ale již případně budete muset přijít sami. Za nás jen dodáme, že i kdybychom si museli vybrat pouze jedno auto, skočili bychom bez váhání po manuálu.

Manuální Porsche 911 GT3 Touring a automatické GT3 jsou si dynamicky překvapivě velmi blízko, ruční řazení při akceleraci v přímce dokáže i vítězit. Kdo by to byl řekl. Foto: Porsche

Zdroj: Carwow@YouTube

