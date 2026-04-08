Britové upravili motor vzduchem chlazeného Porsche 911 tak, že točí 11 tisíc otáček. Je to ďábelský stroj, takhle zní v akci

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Theon Design, tiskové materiály

V roce 1998 představilo Porsche tehdy novou generaci svého kultovního modelu 911. Ta se dočkala interního označení 996 a zpočátku čelila obrovské kritice. Lidem se jednak nelíbila přední světla, která již nebyla tradičně kulatá, a jednak jim nevoněl přechod na vodou chlazené motory. Tento krok sice vedl k vyššímu výkonu i nižší spotřebě a byl zřejmě nutný kvůli plnění emisních limitů, zároveň však plochému šestiválci sebral jeho typický zvuk.

Pro Richarda Tuthilla tato změna znamenala hozenou rukavici podobně jako pro Theon nebo Singer. Tuthill se ji ale rozhodl způsobem, který bere dech. Jeho společnost přišla s modelem 911K, který vychází z generace 964. Nadále tedy disponuje vzduchem chlazeným motorem, ten se však dočkal nemalých modifikací. A to klíčovou je jeho osazení novou hlavou válců, kterou vyrábí společnost Swindon Powertrain.

Jednotka o 3,1litrovém objemu se totiž dokáže vytočit až na 11 tisíc otáček, což je na vzduchem chlazenou jednotku něco neskutečného. Asi nejlíp o tom vypovídá přiložený videotest Chrise Harrise, který v kabině musí opravdu křičet, aby mu přes jekot motoru bylo vůbec rozumnět. Tuthill navíc nezůstal jen u této modifikace, nýbrž původní karoserii nahradil karbonem. „Mokrá“ hmotnost vozu tak činí necelých 850 kilo.

S muší vahou je spojen výkon pohybující se mezi 400 až 450 koňmi, díky čemuž má 911K držet krok s prakticky veškerými starými i moderními supersporty. Ve srovnání s nimi vám ovšem poskytne fenomenální zvukový zážitek, stejně jako nezapomenutelnou jízdu. Tu si můžete vychutnat v sedadlech vážících pouhých 8 kilo a díky volantu s menším průměrem věnce.

Tuthillova kreace ovšem není pro každého, jen zmiňovaná hlava válců totiž stojí přes milion korun. K tomu je ovšem třeba přihodit také dárcovský vůz, ze kterého ale ve finále mnoho nezbyde. Karbonová dieta je totiž spojena i s koly ve stylu originálních ráfků Fuchs. Mimo to pak nechybí ani titanová ochranná klec či hydraulická ruční brzda. Ideální 911? Pro leckoho to tak jistě bude, podívejte se na ni níže v akci sami.


Od standardní 911 964 se kreace Richarda Tuthilla vizuálně vlastně moc neliší. Všechny panely karoserie jsou ovšem karbonové, navíc pod nimi trůní motor schopný se vytočit na 11 tisíc otáček. Foto: Porsche

Zdroj: Collecting Cars@Youtube přes Jalopnik, Tuthill

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.