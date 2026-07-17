Britové zkouší k neúspěchu téměř odsouzenou novinku zachránit s pomocí triku z 52 let starého českého filmu

Automobilka hovoří o revolučním řešení, lidé už povrchně znalí české kinematografie ale budou vědět, že to zase taková revoluce není. Místo motoru V8 orchestr na kolech, to už jsme tu měli.

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Britové zkouší k neúspěchu téměř odsouzenou novinku zachránit s pomocí triku z 52 let starého českého filmu

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Britové zkouší k neúspěchu téměř odsouzenou novinku zachránit s pomocí triku z 52 let starého českého filmu

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Foto: Bentley

Automobilka hovoří o revolučním řešení, lidé už povrchně znalí české kinematografie ale budou vědět, že to zase taková revoluce není. Místo motoru V8 orchestr na kolech, to už jsme tu měli.

Český snímek „Jáchyme, hoď ho do stroje!“ bude znát skoro každý. A kdo ho nezná, ten by si měl doplnit povinnou „četbu”. Buď jak buď, výraznou roli v tomto filmu dostal vůz, který v tehdejším Československu působil jako zjevení - šlo o kabriolet Ford Mustang z roku 1966. Ten hned ve třech kusech barrandovské ateliéry koupily z Tuzexu, který je dostal výměnou za nákladní Tatry dodané do Kanady. Díky tomu se americká klasika objevila i v dalších českých filmech jako třeba „Poklad byzantského kupce“ nebo „Konec agenta W4C“.

My se nicméně pro tuto chvíli zaměříme na kabriolet, se kterým jezdil Luděk Sobota alias František Koudelka a který se pokoušel opravit Josef Dvořák (mimochodem skutečně vyučený automechanik) neboli Béda Hudeček. Filmaři se totiž rozhodli, že nepoužijí jeho autentický osmiválcový soundtrack, ale místo toho vždy po nastartování nechají vyhrávat orchestr. Něco takového dávalo jako umělecká zkratka smysl, neboť auto mělo patřit dánskému hudebníkovi.

Právě tímto filmem se zjevně nechalo inspirovat Bentley, které 23. září letošního roku v Londýně odhalí svůj první elektromobil. Skoro se divíme, že to skutečně udělá, neboť svůj elektrický program automobilka jinak kompletně zrušila pro nezájem. Torcal, jak se tohle auto bude jmenovat, už byl ale asi s vývojem moc daleko jako obdobné Mercedesy, a tak ho automobilka zkusí nabídnout světu. Je to tedy auto téměř odsouzené k neúspěchu, asi i proto se mu Bentley pokouší nadělit něco extra.

Vůz, který stane na platformě PPE, kterou už užívá třeba elektrické Porsche Cayenne, bude mít problém s nijakým zvukovým projevem, a tak dostane falešný projev jako většina jiných elektrických aut. Zde ale reproduktory nebudou imitovat osmiválcový nebo dvanáctiválcový soundtrack, místo toho půjde spíš o housle nebo bubny.

Neděláme si legraci, automobilka povolala do boje dokonce celý orchestr, aby pro vůz složil originální zvukový doprovod. Jakmile tedy řidič Bentley Torcal začne tlačit na plynový pedál, ozve se z reproduktorů třeba i basová kytara. Britové totiž dospěli k názoru, že hudba dokáže v lidech probudit stejné emoce jako zvuk vytočených motorů. Místo aby tedy přistoupili k „fejkování“ jako mnohá konkurence, zvolili unikátní přístup. Podle nás je to jen jiná úroveň stejné trapnosti, ale svůj názor si jako vždy udělejte sami.

Automobilka uvádí, že hudební podkres má reagovat na váš tlak na plynový pedál. Pokud na něj tedy budete tlačit, bude se tempo zrychlovat a hlasitost zesilovat, zatímco při pohodové jízdě dojde k utlumení orchestru. Co si tedy kdysi vysnili Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, se po 52 letech stane realitou. Jak moc to publikum osloví, je však otázkou - že by však do showroomů značky zamířily statisíce lidí jako v roce 1974 do kin, o tom opravdu pochybujeme.


Britové zkouší k neúspěchu téměř odsouzenou novinku zachránit s pomocí triku z 52 let starého českého filmu - 1 - Bentley Torcal 2026 zvuk 01Britové zkouší k neúspěchu téměř odsouzenou novinku zachránit s pomocí triku z 52 let starého českého filmu - 2 - Bentley Torcal 2026 zvuk 02Britové zkouší k neúspěchu téměř odsouzenou novinku zachránit s pomocí triku z 52 let starého českého filmu - 3 - Bentley Torcal 2026 zvuk 03
Torcal nedostane do vínku simulovaný zvuk motoru, místo toho v podstatě půjde o orchestr na kolech. Co nám to jen připomíná... Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

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