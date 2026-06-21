Brutalitu Aston Martinu natočili při testech na okruhu v Portimao. Vypadá jako Batmobil, zní jako staré F1 a je rychlý jako ty nové
Petr MilerNepřeháníme ani trochu, Batman prý už volal, že chce svoje auto zpátky... Bude si ho ale asi muset chytit, což bude při jeho rychlosti opravdu těžké, i monopost Formule 1 může být málo.
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Brutalitu Aston Martinu natočili při testech na okruhu v Portimao. Vypadá jako Batmobil, zní jako staré F1 a je rychlý jako ty nové
před 3 hodinami | Petr Miler
Nepřeháníme ani trochu, Batman prý už volal, že chce svoje auto zpátky... Bude si ho ale asi muset chytit, což bude při jeho rychlosti opravdu těžké, i monopost Formule 1 může být málo.
Aston Martin v posledních letech neprožívá zrovna zlaté časy, ale... Kdy je vlastně prožíval? Automobilka, která během své 112leté existence sedmkrát (!) zkrachovala, dnes vlastně funguje tak, jako většinu času fungovala - dělá zajímavá auta, neprodává jich úplně málo (loni 5 448 vozů, Lamborghini do příchodu Urusu neprodávalo ani 4 000 aut ročně a Ferrari ještě před 10 roky nebylo o moc výš) a rozhodně je neprodává levně, přesto se topí ve ztrátách.
Vidět je to i na tržní kapitalizaci firmy, která zdaleka nedosahuje ani 0,5 miliardy Eur. Uvážíme-li, že jde o součást ligy slavných sportovních značek výše zmíněného ražení, je to skoro směšné číslo - tržní kapitalizace Ferrari přesahuje 60 miliard Eur. Jasně, Ferrari je jen jedno, ale skutečně by jej vyrovnalo až 120 automobilek kalibru Astonu Martin?
Britové prostě neprospívají, aktuálně ale aspoň mají to štěstí, že firmu drží v otěžích Lawrence Sheldon Strulovič, znát ho spíš budete jako Lawrence Strolla. Ten si peníze vydělal hlavně investicemi v módním světě a nevzdává se snu Aston „zvetit”. Jestli uspěje, uvidíme, cestu ale vidí nejen v nakopnutí prodejů „běžných” modelů, ale i v přípravách extrémně drahých specialit pro vyvolené. Jednu z nich můžete vidět v akci níže.
Už jsme o ní psali, když jsme si ji mnohem hůř mohli prohlédnout při předchozích testech (video bylo v mezičase staženo), takže víme, že jde o okruhový vůz používající techniku speciálu pro Le Mans pro potřeby hračky vyvíjené pro zámožného klienta. Vůz dosud nebyl představen, informace jsou o něm ryze spekulativní, ale z toho, co vidíme a slyšíme, nebudou přehnané.
Auto má nejenže vypadat jako Batmobil (což vypadá), ale používat motor V12 bez turba (což zřetelně používá) a nelimitován pravidly jakékoli sportovní disciplíny má být dokonce rychlejší než monoposty F1. Což tedy nevíme, ale pokud při testech na Algarve International Circuit v Portimao dosahuje už teď časů 1:24, je sakra blízko traťovému rekordu 1:18,750, který byl dosažen mocným Mercedesem W11 v roce 2020, současné ef-jedničky by byly skoro jistě pomalejší. Tohle vypadá zajímavě, držme Astonu palce, ať jej osmý bankrot mine...
Asi nikomu neuvěříme, když bude tvrdit, že turbínový Batmobil nestál autu na videu níže modelem... Foto: Barrett-Jackson, tiskové materiály
Zdroj: carhouse.usa@Instagram
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