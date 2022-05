Brutálně oholený stroj rozpálil svých 410 koní na 925 kg na Autobahnu, vedle kamionů létá jako autíčko na dálkové před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lotus

Znáte ten pocit, když s rychlým autíčkem na dálkové ovládání projíždíte kolem skutečných aut na parkovišti? Něco takového lze zažít i v rychlostech blížících se 300 km/h na skutečné silnici, stačí mít Lotus 3-Eleven.

Je to už dávno, co jsem si hrál s modýlky aut na dálkové ovládání, pocity s tím spojené se ale zjevně dokáží zarýt hluboko do paměti. Působí snad až trochu surreálně, když se schopnou zmenšeninou auta projíždíte poblíž těch skutečných, jsou to takové Gulliverovy cesty in natura. Člověk si nedělá iluze, že něco takového zažije v pozdějším věku znovu, pokud tedy nebudeme počítat hrátky s tímtéž s vlastními dětmi. Ale jak vidno, zopakovat si to lze, a to snad ještě intenzivněji.

Ukazuje to video níže, na němž lidé z AutoTopNL předvádí dynamiku Lotusu 3-Eleven na rychlostně neomezené německé dálnici. Pokud už si nepamatujete, co je tento stroj zač, připomeňte si jej s pomocí našeho dobového představení. A nebo se smiřte s tím, že jde na kost oholené auto, které do minimalistické karoserie bez střechy pěchuje motor 3,5 V6 s kompresorem o výkonu 410 koní (později i 430), dvě sedačky, volant, řadičku, pedály, digitální displej... A to je v podstatě všechno, i díky tomu váží pouhých 925 kg.

Je to vůz stvořený spíš pro okruhové či okreskové hrátky, dostal ale i silniční verzi, která se měla rozjet na stovku za 3,3 sekundy a dosáhnout až 290 km/h. To první jistě zkusil kde kdo (i když... při 311 vyrobených kusech celkem nepůjde o moc dlouhý seznam lidí tak či onak), to druhé dost možná nikdo. Níže tak můžete vidět pokus, kdy hranice 290 km/h nakonec nepadne, neboť pilotovi dojde odvaha, za 270 km/h se ale podívá.

V tomto případě se rezignace na dosažení maximálky dá i docela snadno pochopit. Sedí v podstatě na placce skoro ničeho hnaný vpřed mocným motorem a vystavený veškerým vlivům okolí. A když člověk vidí tuhle skoro motokáru létat kolem pomalých kamionů v pravém pruhu, dokáže to snad i vyděsit. Každopádně neobvyklá podívaná, mrkněte se na to sami. Podruhé něco takového hned tak neuvidíte.

Lotus 3-Eleven je bláznivé auto a rychlá jízda s ním po Autobahnu představuje skutečně bláznivé podmínky. O to zajímavější ale podívaná níže je. Ilustrační foto: Lotus

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

