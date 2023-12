Brutální Audi RS7 upravené na 1 040 koní ukázalo svou rychlost na Autobahnu. Zní jako samopal, 300 km/h dá pod 20 s před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Jde o jeden z vlastně trochu přehlížených vrcholů německého automobilového průmyslu, který spojuje každodennost s nevšední dynamikou už v továrním provedení. Když mu přidáte dalších 440 koní navíc, platí to tím spíš.

Audi RS6 Avant se za uplynulé dekády stalo ikonou superrychlých rodinných aut, zná ho skoro každý. Ne každý ovšem ví, že Audi léta nabízí i jeho poněkud méně proslulého, přesto neméně zajímavého sourozence s označením RS7 Sportback. Technicky (a do jisté míry také designově, neboť RS6 si z RS7 už tradičně půjčuje přední světla) totožný stroj mění karoserii kombi za háv velkého liftbacku, který si pořád ponechává praktičnost rodinného stroje s obrovským kufrem, ke kterému přidává větší dávku stylu. Připusťme, že zejména stylizace zádi RS7 nebude po chuti zdaleka každému, je to zkrátka poněkud extravagantnější alternativa, ale to nemusí být na škodu.

V obou případech jde o extrémně rychlé stroje, však už ve standardním provedení disponují 600koňovým osmiválcem 4,0 biturbo, který posílá svůj výkon na všechna kola přes osmistupňový automat. Tahle auta nemají problém zrychlovat na stovku mezi 3 a 4 sekundami skoro bez ohledu na počasí a když si připlatíte za „ten správný omezovač”, snadno se rozjedou i na 300 km/h. Ale co když je i to někomu málo?

K takovému závěru došel jeden z nizozemských majitelů právě poslední RS7 a svůj stroj si nechal předělat na raketu země-země u firem Brex a MMS. Úpravci už tak silné auto posunuli výkonově až za hranici tisícovky koní, přesněji na 1 040 kobyl a 1 200 Nm, a odstranili omezovač rychlosti. Kolik tahle modifikace stála, nevíme, ale čekejme sumu blížící se 1 milionu Kč, tohle už hodně sofistikovaná úprava. Dynamiku auta ale posouvá do extrémních výšin.

Na výsledek se podívejte na videu níže. Rychlost blízkou té udávané maximální (350 km/h) sice neuvidíte, brutální akceleraci za neméně brutálního zvukového doprovodu při deceleraci ale ano. 1040koňová RS7 v docela padnoucím černém zbarvení se i přes zachování každodenní použitelnosti dostává k vysokým rychlostem až děsivě rychle - na stovce je za méně než 3 sekundy, na 200 km/h za méně než dalších 5 s a na 300 km/h bezpečně pod 20 sekund celkově. I dosažení rychlostí okolo 320 km/h je dílem okamžiku a nemáme důvod pochybovat, že i oněch 350 km/h by za příhodnějších okolností brzy padlo.

Mrkněte se na to sami, tohle auto nebude o mnoho pomalejší než původní Bugatti Veyron, přitom je ještě praktičtější a při ceně nového auta od 3 463 900 Kč můžete i na 1040koňovou verzi myslet s méně jak 4,5 miliony korun v kapce. Láce to samozřejmě není, dobrý poměr výkonu a ceny ale svým způsobem ano - Bugatti bude stát násobně víc a rodinu na dovolenou s ním opravdu nesvezete.

Audi RS7 Sportback je už z továrny extrémně rychlé a přitom velmi praktické auto. Po úpravě na 1040 koní po silnici doslova létá. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.