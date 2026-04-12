Brutální nový Aston Martin nevypadá jako nic, co už známe. Tajuplný stroj natočili při vývoji, připomíná oživlý Batmobil
Z vývojových testů jsme zvyklí na lecjaké zjevy, tohle monstrum se ale vymyká všemu, co jsme dosud mohli vidět. Navíc přichází zčistajasna, automobilka nic takového neavizovala a ani to náznakem neukázala.
V loňském roce se Aston Martin po čtrnácti letech vrátil do nejvyšší třídy závodu 24 hodin Le Mans, a to se dvěma exempláři Valkyrie AMR-LMH. Ty nakonec skončily na dvanácté a čtrnácté příčce, tedy na chvostu kategorie hypersportů. Přesto však zanechaly pozitivní dojem, a to hlavně kvůli svému zvukovému doprovodu. Aston Martin totiž jako vůbec jediný v celém startovním poli používá dvanáctiválce, veškerá zbývající konkurence jede se šesti- nebo osmiválci. A firma se to rozhodla náležitě zpeněžit.
Letos Britové na okruhu Le Sarthe opět chybět nebudou, přičemž znovu u toho bude Valkyrie a její 6,5litrový atmosférický V12, který produkuje 680 koní. Tým má za sebou už úvodní čtyřiadvacetihodinovku sezóny v Daytoně, kde skončil desátý. Zatím se tedy nezdá, že by v Le Mans oproti loňsku dosáhl většího pokroku. Ne bedně tedy jezdce britské automobilky nejspíš neuvidíme. Je ale možné, že do budoucna by se na ni dostat mohli
Momentálně byl totiž při testech nachytán tajuplný stroj Astonu Martin, který vypadá, jako kdyby Valkyrie strávila noc s monopostem Formule 1. Černý přízrak, za jaký by se nemusel stydět ani Batman, totiž přišel o střechu a boční okna. Místo toho počítá s ochranným obloukem Halo. Ještě víc byla přepracována jeho karoserie, pročež silniční Valkyrie rázem působí jako nevýrazné auto a verze AMR-LMH na tom není o mnoho lépe.
Ze zvuku je zjevné, že pohon má dál na starosti dvanáctiválec. Nicméně zatímco Valkyrie pro Le Mans zůstává jen u této spalovací jednotky, silniční provedení s ní ještě dále páruje elektromotor. Ten pak nejspíše u prototypu zachován zůstal, neboť vůz ve finále krátkého videa jede zcela neslyšně. Hybridizaci přitom pravidla umožňují, pročež je vskutku možné, že Britové chystají evoluci, která by dokázala se soupeři držet krok jak rychlostí, tak spotřebou. Anebo je to speciál pro někoho, kdo se vzhlédnul v Batmanovi, a nevystačí si jen s filmovými rekvizitami.
Už standardní Valkyrie vypadá v porovnání s ostatními silničními vozy brutálně. Vedle závodních verzí nebo provedení LM (na fotkách) ale působí jako beránek, tajuplný prototyp z videa níže ale dramatičnost vzhledu vozu povyšuje na ještě jinou novou úroveň. Foto: Aston Martin
@scubachef1969 Aston Martin test day . Any one no what car this is . #astonmartin #f1 #racecar #project #projectcar original sound - Scubachef1969
Zdroj: Scubachef1969@TikTok
