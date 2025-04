Brutální silniční stíhačka od autora nejlepších ef-jedniček se dostala do rukou Stiga, zajel s ní nový rekord Top Gearu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Tohle „hovado” na kolech nevypadá jako nic, co už známe, od pohledu je to automobilová brutalita svého druhu. Drsný vzhled vozu ale není samoúčelný, každý tvar tu má svou funkci. A jízda Stiga v Dunsfoldu to jen potvrzuje.

Aston Martin Valkyrie má k běžnému produkčnímu automobilu pochopitelně daleko, už jen výrobní série čítající pouhých 150 aut je mimořádně malá. Registrační značky ale dostal a sériově se vyrábí, a tak zaškrtává všechny kolonky nezbytné k tomu, aby mohl zajíždět rekordní časy produkčních silničních aut na různých okruzích.

Dřív to dokázal třeba v Silverstone, nyní se dílo geniálního Adriana Neweyho, autora mnoha nejlepších ef-jedniček včetně donedávna dominujícího monopostu Red Bullu, úspěšně ukázalo na další trati. A pro Neweyho, který na voze pracoval v době, kdy byl Aston Martin pouze sponzorem Red Bullu, nikoli samostatným týmem, to musí být příjemné vidět, neboť nyní je technickým ředitelem Astonu.

Ale zpět k samotnému autu, které se prohnalo po slavném okruhu Top Gearu v Dunsfoldu se Stigem za volantem a trať dlouhou 2,8 kilometrů znovu opanovalo. Kolo vůz zajel v nejlepším případě za 1 minutu a 9,6 sekundy, čímž Aston o masivních 1,3 sekundy překonal předchozího držitele nejrychlejšího kola, Koenigsegg Jesko Attack. Ten je rovněž extrémním hypersportem, vedle britského soupeře však působí pomalu usedle.

Dost by nás zajímalo, jak by si na stejném místě vedla čistě okruhová Valkyrie AMR Pro, která do vínku dostala karoserii produkující ještě více přítlaku. Stejně tak bychom byli rádi, kdyby běžné silniční provedení absolvovalo trať také na slickách, lepivých okruhových pneumatikách. K nejlepšímu času vůbec ale vede ještě dlouhá cesta - absolutní rekord nyní drží skutečná F1, Renault R24, který s desetiválcem pod kapotou potřeboval na jedno kolo jen 59 sekund.

Valkyrie je nově nejrychlejším sériově vyráběným silničním vozem na trati Top Gearu. I když slovo „sériový“ se sluší dát do uvozovek, vyrobeno byl jen 150 aut. Foto: Aston Martin

