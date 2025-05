Brutální Wankel s 12 rotory měl dávat 5 000 koní, při prvním měření výkonu ale selhal a začal hořet před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Je to úctyhodný projekt, snaha dostat na silnice největší rotační jednotku historie ale zatím moc sladké ovoce nenese. Po přidání tří turbodmychadel motor produkuje slušný výkon, je to ale pořád jen 1 536 koní. A navíc přidává hromadu tepla.

Rob Dahm je šílenec, který proslul laděním a stavbou rotačních motorů. Jeho zatím poslední projekt, tedy Wankel s dvanácti rotory, je na něj ale možná až příliš velké sousto. O zrod této jednotky se totiž původně v roce 2015 zasadil Tyson Garvin. Předloni ji však prodal Dahmovi, který se rozhodl, že motor původně určený závodním člunům dostane na silnice. Došlo tedy na její rozmontování a následné modifikace. Mezi ně patří přidání hned tří turbodmychadel, kdy každé dopuje čtyři rotory.

Dahmovi se na počátku letošního roku povedlo agregát poprvé nastartovat, nově s ní pak vyrazil na motorovou stolici. Očekávání přitom byla nemalá, neboť v atmosférickém stavu Wankel, jehož komory jsou ekvivalentem 15,7litrového objemu klasických pístových motorů, produkoval zhruba 1 400 koní. Vytočit se pak dal na více než 10 tisíc otáček. Dahm proto předpokládal, že s turby a při spalování závodního benzinu bude jednotka disponovat více než pěti tisíci kobylami.

V tomto ohledu je tedy první měření vyloženě zklamáním, neboť motor má na kontě „jen“ 1 536 koní. Točivý moment se pak sice zvednul s 1 088 na 1 743 Nm, ovšem Wankel zvládnul pouze 7 500 otáček. Spíš než koňskou sílu totiž vyprodukoval velké množství tepla, což nakonec vedlo k roztavení některých plastů a požáru. Na něco takového obsluha motorové stolice nebyla vůbec připravena, neboť z přiloženého videa je slyšet, jak se kdosi ptá po hasičském přístroji.

Plameny se sice povedlo poměrně rychle uhasit, nicméně na další test už nedošlo, neboť motor byl poškozen. Překvapivě však nikoli kvůli ohni, ten se skutečně negativně podepsal pouze na pár plastech, problém bylo zvládnutí výkonu ve vyšších otáčkách. Mimo to došlo na její zaplavení palivem, což je jeden z typických problémů Wankelů při špatném startování. Na dílně navíc Dahm zjistil, že kvůli poškozenému těsnění poklesly komprese.

Jsou to všechno pochopitelně spíš drobnosti, přesto všechno ale bude nutné motor znovu rozebrat a minimálně přetěsnit. Nutná pak zjevně bude výměna některých komponentů za takové, které odolají vysokým teplotám. Změnit se pak nejspíše bude muset i palivový systém, který by následně zvládnul o trochu chudší směs. Poté by se Dahm mohl dostat na zhruba 2 000 koní, což je jeho prvotní cíl. Zda se mu to ale povede, nám prozradí až některé z jeho dalších videí.

Začíná se ukazovat, proč rotační motory obvykle mají pouze dva rotory. Jejich šestinásobek totiž produkuje takové množství tepla, že Wankel sežehly plameny již při prvním měření. Ilustrační foto: Mazda

Zdroj: Rob Dahm@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.