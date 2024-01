Brutální zloději doslova rozpárali zánovní Porsche, aby z něj ukradli cenná světla, na barbarský čin je smutný pohled před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Snažíme se vyhýbat zbytečnému používání silných slov, ale toto je vážně šílené. Jen naprostý barbar může přistoupit k tak otřesné devastaci auta jen proto, aby z něj odcizil světla pro svůj vlastní prospěch.

Už mnohokrát jsme zmínili, že krást auta s cílem prodat je jako auta se dnes moc nevyplatí. Je to vzhledem k jejich rozsáhlé identifikaci a obtížné pozdější změně identity příliš rizikové, pokud je tedy neodvezete na druhý konec světa. Což je ale rizikové samo o sobě. Zlodějům se proto víc vyplatí vůz vzít, rozebrat ho a prodat z něj jednotlivé díly. Ty jsou někdy velmi cenné a samy o sobě obtížně zpětně přiřaditelné k ukradenému vozu. Není to tedy nemožné, to zdaleka ne, nikdo vám ale asi nebude rozebírat opravené auto, aby z něj vyčetl VIN auta, k němuž patřil díl později použitý servisem, to je skoro utopie.

I ukrást celé auto je ale vlastně riziko. Však kam s ním, chce se zeptat s Nerudou. Auto jako takové tedy ještě někam odvezete, schováte, ale v rukou máte celou dobu předmět doličný - zde bez nadsázky - jako kráva. A i když vůz úspěšně rozeberete a díly někam schováte, musíte se zbavit zbytku. Také to může být problematické, nápadné, snadno k usvědčení vedoucí. Zloději proto neustále „vylepšují” své postupy a někteří už dříve přišli na to, že vůz je lepší okrást, nikoli ukrást.

No vážně, prostě si z něj na ulici vezmete, co chcete. V Česku jsem tyhle krádeže zaznamenal jen zřídka, v Nizozemsku jsou docela časté a pár „okradených” aut jsem viděl i na vlastní oči na ulici. Někdy si zloději nebrali moc servítek, nic z dříve zaznamenaného ale člověka nemůže připravit na pohled na Porsche Taycan na fotkách níže, jehož „lights were Taycan” (míněno jako fonetické připodobnění „taken”), jak krutě žertují Američané. Jeho světla byla zkrátka ukradena, protože matricové světlomety dnes stojí klidně přes 100 tisíc každý. Tentokrát se s tím ale zloději nemazali ani trochu.

Případ se stal v německém Düsseldorfu, kde v noci zloději zřejmě pomocí nůžek na plech rozpárali hliníkové blatníky zeleného elektrického kombíku a vyrvali z něj světla. Pohled na výsledek je smutný až děsivý, vypadá to, jako by sám hlavní hrdina filmu Střihoruký Edward přebrousil a vydal se na lov světel. Přední nárazník a kapota se zdají v pořádku, všechno okolo včetně podběhů je ale více nebo méně na maděru a přijde na mnoho set tisíc dát tento vůz opět dohromady. Přitom bychom se nedivili, kdyby se tato světla za pár dnů objevila za pár desítek tisíc na eBayi, víc z toho zlodějům asi nekápne. Podívejte se na následky sami níže, ale varujeme předem - tohle dokáže zkazit den a sebrat člověku víru v lidskost ostatních.

Kdybyste náhodou chtěli vidět, jak vypadá Taycan ST se světly a bez lotosových květů v oblasti blatníků... Foto: Porsche

Zdroj: No_Supermarket9751@Reddit

Petr Miler

