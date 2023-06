Bugatti předvádělo svůj úchvatný nový model bez jakékoli natahovací střechy, pak ale začalo pršet před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Berme to s humorem, ale tohle Francouzi vážně nedomysleli. V Kalifornii by taková prezentace prošla asi bez potíží, ovšem v Itálii v době nedávných záplav? Personál si musel s nastalou situací poradit poněkud svérázným způsobem.

Bugatti svůj druhý novodobý model Chiron výrobně omezilo už dávno, protože ale poptávka po vozech značky přesahovala nastavený limit, rozhodla se firma pod taktovkou Stephana Winkelmanna udělat to, co dělají všechny automobilky pod vedením tohoto německého manažera - přišla s řadou derivátů, které jsou ve své podstatě pořád Chironem, jen si tak neříkají.

Tím úplně posledním - a vpravdě nejméně „chironovitým” - je model Mistral, který má dosti svébytný design a navíc pozbyl pevné střechy. Protože ale automobilka s takovou verzí od začátku nepočítala, její „skalpování” proběhlo podobně jako u Citroënu C3 Pluriel a dalších podobných z nouze ctností. S jízdou bez nebe nad hlavou se tedy moc nepočítá, auto nemá v útrobách žádnou obvyklou natahovací střechu a automobilka ani neukázala, jak uzavřený Mistral vypadá. Podle tiskové zprávy prý k autu dostanete jakýsi poklop, kterým lze vůz ochránit před okolními vlivy. A zjevně jej nejde uložit nikde ve voze.

Že to není nejpraktičtější řešení, se komicky přesvědčilo samo Bugatti na přehlídce elegance u hotelu Villa d'Este u italského jezera Como. Tradiční akce se tentokrát konala v době, kdy byly nedaleké části Itálie zaplavovány vodou, takže pršelo. A pršet začalo i při předvádění Mistralu. Nechat do tak cenného auta téci vodu není možné, stejně tak ale nikde po ruce nebyla ona střecha. A tak přítomný personál musel improvizovat.

Řidič si tedy vzal docela obyčejný deštník (i když obyčejný... má logo Bugatti!), rozevřel jej nad místem řidiče a vyrazil na cestu. Trochu to připomíná pana Tau v akci. A nebo písničku It Never Rains in Southern California od Alberta Hammonda. V Jižní Kalifornii to tak opravdu je, tam bude Mistral i bez střechy jako doma. V Itálii může posádka velmi snadno poznat, co to je mistrál uvnitř kabiny, podívejte se na to sami na videu níže...

Bugatti Mistral je velmi sympatické auto, ne že ne. V deštivých oblastech bychom s ním ale jezdit nechtěli, neumí se s nimi zjevně dost dobře vypořádat. Foto: Bugatti

Zdroj: Automotive Mike@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.