„Bugatti pro chudé” je novým králem všech pekel. Přepisuje další rekordy akcelerace, okruhů i silnic, pomalé je vedle něj i skutečné Bugatti
Petr ProkopecV poslední době neuplynul snad týden, kdy bychom tomuto autu nevysekli poklonu. Přesto to musíme udělat znovu. Stovku mu naměřili už za 1,8 sekundy, na dalších okruzích nezná rovného a na slavné silnici na Pikes Peak je o desítky sekund rychlejší než cokoli srovnatelného.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
„Bugatti pro chudé” je novým králem všech pekel. Přepisuje další rekordy akcelerace, okruhů i silnic, pomalé je vedle něj i skutečné Bugatti
před 5 hodinami | Petr Prokopec
V poslední době neuplynul snad týden, kdy bychom tomuto autu nevysekli poklonu. Přesto to musíme udělat znovu. Stovku mu naměřili už za 1,8 sekundy, na dalších okruzích nezná rovného a na slavné silnici na Pikes Peak je o desítky sekund rychlejší než cokoli srovnatelného.
Abychom pravdu řekli, Chevroletu už ani nezávidíme pozici, do které sám sebe dostal. Americká automobilka totiž v podobě osmé generaci modelu Corvette stvořila něco tak výjimečného, že bude mít problém to čímkoli novějším vyrovnat, natož pak překonat. Za cenu základního Porsche 911 dnes totiž prodává monstrum, které je schopné ukázat záda i hybersportovním autům, za která si jejich tvůrci účtují nejméně desítky milionů korun. Vrcholné provedení ZR1X tak vzalo dříve nastavenou laťku a vyneslo ji výš než na orbit. Něco takového v budoucnu překonat nebude při zachování podobné ceny (dnes od 209 595 USD, tedy 4,4 milionu Kč) vážně nebude snadné.
Nově má za sebou vrcholná Corvette i úspěšné vystoupení na Pikes Peak, tedy v Závodě do oblak po silnici na vedoucí na vrchol zmíněné hory. JR Hildebrand zvládnul projet 20kilometrový závod do oblak za 9 minut a 30,104 sekundy. To znamená, že předchozí nejlepší čas pro produkční vozy vylepšil o 23 sekund. Tedy nikoli o parník, ale rovnou o několik pořádných lodí. A aby toho nebylo málo, Emelia Hartford se stala „Královnou hory“, neboť tutéž trať zvládla za 10 sekund a 11,018 sekundy. Předchozí rekord tak překonala o šest a půl sekundy, přičemž u toho znovu byla právě Corvette ZR1X.
Je třeba dodat, že ani jeden z těchto časů se neblíží absolutnímu rekordu, který pro letošek zajel Romain Rumas. Bývalý pilot Formule 1 ovšem dosáhl 8 minut a 18,202 sekundy s Fordem Super Mustang Mach-E, který má k produkční verzi dále než my k Pikes Peak. Oba Chevrolety oproti tomu sice dostaly ochrannou klec, nicméně jinak šlo o zcela sériové vozy. Byť osazené paketem ZTK Performance, který ke standardním 1 267 koním přihazuje pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2R či obří zadní křídlo.
Ve stejné konfiguraci pak ostatně Corvette ZR1X nastoupila také do testu amerického magazínu Car and Driver. Šlo už o druhé setkání kolegů s tímto vozem, kdy první příležitost byla negativně ovlivněna prašným povrchem. Nově proto na jízdu došlo v Michiganu, kde magazín nasadil zcela nové obutí a poslal ZR1X proti stopkám. Po jejich stisknutí však kolegové nevěřili vlastním očím, neboť rychlejší produkční auto ještě nezažili. A to dříve změřili i Lucid Air Sapphire či Bugatti Chiron Super Sport.
Ani jeden z těchto vozů ale Chevroletu nestačí, neboť 1 267koňová Corvette zvládla sprint na stovku za pouhých 1,8 sekundy. Jde sice o čas bez úvodních 30 centimetrů rozjezdu, ovšem se stejnými podmínkami kolegové přistoupili i k testu Lucidu, Bugatti nebo Porsche Taycan Turbo GT. Ovšem elektromobily se dostaly na 1,9 sekundy, Chiron pak na 2,2 s. A Corvette nikdo nepřekonal ani na čtvrtmíli, neboť tuto disciplínu ZR1X zvládla za 8,9 sekundy. Na kontě pak měla i nejkratší brzdnou dráhu z rychlosti 113 km/h.
To jsou data, při kterých skutečně lze tak akorát lapat po dechu. A právě proto bychom aktuálně nechtěli být na místě Chevroletu, neboť tady se zlepšení bude dosahovat horko těžko. Byť prostor tu pochopitelně je - ZR1X totiž vpředu disponuje elektromotorem, na jehož odpojení dochází při rychlosti 250 km/h. Další sprint je tedy již pouze na bedrech 5,5litrového osmiválce. Ten tedy může doznat posílení, stejně jako elektrické ústrojí může zůstat aktivní déle. Něco nám říká, že ani ZR1X není konečná, teď je ale tento stroj hotovým králem všech pekel - nikdo nezvládá zavařit tak širokému spektru konkurentů v tolika různých dynamických disciplínách...
Pokud hledáte definici pojmu „zázrak na čtyřech kolech”, pak si to rovnou namiřte do showroomu Chevroletu, kde hledejte Corvette ZR1X. Jak vidíte, doma je opravdu všude. A všude vítězí. Foto: Chevrolet
Zdroj: Chevrolet, Car and Driver
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” je novým králem všech pekel. Přepisuje další rekordy akcelerace, okruhů i silnic, pomalé je vedle něj i skutečné Bugatti
před 6 hodinami
- Brutalitu Aston Martinu natočili při testech na okruhu v Portimao. Vypadá jako Batmobil, zní jako staré F1 a je rychlý jako ty nové
21.6.2026
- „Bugatti pro chudé” ve sprintu vykleplo i tisícikoňové Lamborghini. Ani si neškrtlo, i když dostalo náskok
18.6.2026
Nové na MotoForum.cz
- Marc Marquez prodloužil smlouvu s Ducati o 2 roky 12:34
- Euro Moto míří do Mostu. Domácí fanoušci budou držet palce Štěpánu Zudovi i dalším českým jezdcům 10:00
- Test Pirelli v Brně včera 20:21
- Motocyklista Salač: "Jsem na sebe moc pyšnej" včera 10:00
- Piaggio Beverly 25th Anniversary: na sportovní notu včera 08:00
Nejnovější články
- Motor nejnovějšího Lamborghini zní jako traktor. Automobilka to „vyřeší” tím nejtrapnějším možným způsobem
před 2 hodinami
- Mazda roky zuřivě odmítala dotykové ovládání v autech. Teď na něj sama přešla a klidně lže o tom, jak je úplně skvělé, prostě bomba
před 3 hodinami
- Než přišlo odporné Luce, šlo jako rodinné Ferrari koupit tohle. V červené Corsa je to i dnes pecka
před 5 hodinami
- „Bugatti pro chudé” je novým králem všech pekel. Přepisuje další rekordy akcelerace, okruhů i silnic, pomalé je vedle něj i skutečné Bugatti
před 6 hodinami
- Šest aut, šest pomlácených zadků: Zbavit moderní vozy zadního okna možná nebyl zase tak dobrý nápad
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- BMW Divize 06.23. 10:20 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 06.23. 04:48 - pavproch
- Politický koutek 06.22. 15:36 - mattonecz
- Řidiči, co to mají v ruce... 06.22. 15:11 - Truck Daškam
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 06.22. 10:04 - Předseda
- Onboard videa 06.22. 07:53 - Truck Daškam
- Za kolik jezdíte s dieselem? 06.21. 21:12 - Stepan
- whitelist & blacklist 06.21. 21:04 - M.Z.