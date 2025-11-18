„Bugatti pro chudé“ je vážně laciný zabiják, až násobně dražší soupeře v bezprecedentním testu rozcupovalo rozdílem třídy
Petr Prokopec
dnes | Petr Prokopec
O nové Corvette ZR1 básníme už od chvíle, kdy z ní Chevrolet loni strhl plachtu. Americké automobilce se totiž podařilo z 5,5litrového přeplňovaného osmiválce vydolovat 1 079 koní, tedy vyšší výkon, než jakým na úvod svého životního cyklu disponovalo Bugatti Veyron. Oproti hypersportu z Molsheimu je ovšem Chevy z velmi chudého kraje, za ZR1 si totiž v Americe účtuje jenom 183 400 dolarů neboli 3,8 milionu korun. V případě poměru ceny a výkonu tak Corvette válcuje naprosto všechny.
Dokáže ovšem americký supersport veškerou svou sílu přenést na vozovku? To se rozhodli zjistit Jack a Mark z kanálu SavageGeese na Youtube, kteří ZR1 nechtěli poměřovat pouze proti stopkám. Místo toho uspořádali srovnávací test, jaký připomene někdejší klání „Svaté trojice“, tedy Ferrari LaFerrari, McLarenu P1 a Porsche 918 Spyder. Automobilka z Zuffenhausenu se jej ostatně rovněž zúčastnila, jen s modelem 911 GT3 RS. A vedle něj se na startovní čáru postavil i Ford Mustang GTD.
Máme zde tedy opravdu působivou trojici, u které by o výsledku mohla rozhodnout i zdánlivá maličkost. Proto se Jack a Mark obrátili i na samotné výrobce, kteří kromě vozů vyslali na okruh Autobahn Country Club také své techniky. Dvojice pak zašla tak daleko, že nechala všechna auta osadit stejnými sportovními pneumatikami a jejich řízením pověřila závodního jezdce Britta Caseyho. A takhle bychom mohli pokračovat ještě chvíli. Pokud máte čas, podívejte se tami na přiložené video. Tohle je svou pedantickou snahou o objektivitu bezprecedentní test.
Casey si při ježdění se všemi třemi stroji počínal velmi kurážně a dvakrát překonal rekord okruhu silničních vozů. A s jedním z nich dokonce překonal i některé závodní speciály. Pokud tipujete, že tím vyvoleným se stalo „Bugatti pro chudé“, máte pravdu. Corvette zdolala okruh za 1 minutu a 22,443 sekundy, čímž za sebou nechala Porsche o takřka dvě sekundy (1:24,174) a Ford o skoro tři (1:25,397). Jak přitom vyplynulo z telemetrie, v zatáčkách byl Chevrolet pokaždé pomalejší než soupeři, kteří mnohem víc sází na aerodynamiku. Ovšem díky dvakrát vyššímu výkonu, než jakým disponuje Porsche, z nich jednoduše vystřelovala a oslnivým tempem zdolávala jednu rovinku za druhou.
Casey uvedl, že Corvette byla jediným vozem z celé trojice, u které ponechal - i na doporučení techniků Chevroletu - zapnuté asistenční systémy v závodním módu. Zároveň u ZR1 velmi zkritizoval brzdy užívající systém eBoost, což je tzv. brzdění po drátě neboli brake by wire. Brzdný tlak je tedy přenášen elektronicky, kvůli které Corvette vyžaduje nikoli prudké zašlápnutí pedálu před zatáčkou, nýbrž pozvolný tlak. S konvenčními brzdami by tak ZR1 byla na okruhu ještě rychlejší - takové (s tradičním hydraulickým posilovačem) má Porsche a je v tomto ohledu nepřekonatelné.
To jsou důvody, proč vlastně nikdo nepasoval Chevrolet na svého řidičského favorita. Jenže jeho jednotka je zkrátka zázrak, zvláště v dnešní době. Při měření na motorové brzdě se navíc ukázalo, že je jako jediná ještě výkonnější, než automobilka uvádí. Nebylo by tak překvapivé, kdyby byly objednávkami doslova zavalena. Tohle je totiž nabídka, která se už nikdy nemusí opakovat, tedy pokud nemá být generace C9 ještě výkonnější, a přitom ještě levnější. Když jsme u cen, Mustang GTD stojí v Česku od 9 205 000 Kč, 911 GT3 RS od 6 631 197 Kč. ZR1 českou cenu nemá, i kdybychom ale srovnávali ty americké, stojí z této trojice daleko nejmíň..
Chevrolet Corvette ZR1 nejen potvrdil, ale dokonce překonal očekávání s ním spojovaná od jeho představení. Drtí konkurenci na okruzích rozdílem třídy nebo dvou, i když je o třídu až dvě levnější. Foto: Chevrolet
Zdroj: SavageGeese@Youtube
