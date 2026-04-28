„Bugatti pro chudé” má absolutní rekord silničních z dalších dvou okruhů, i když za volantem seděli amatéři
Petr ProkopecTohle auto znovu a znovu dokazuje, že je nejen výjimečně rychlé, ale i mimořádně použitelné. Automobilka totiž neusazuje za volant závodní piloty jako konkurence, nýbrž své techniky, kteří mohou být dobří, profíci tahající se o poslední tisíciny sekundy to ale prostě nejsou.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
„Bugatti pro chudé” má absolutní rekord silničních z dalších dvou okruhů, i když za volantem seděli amatéři
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto znovu a znovu dokazuje, že je nejen výjimečně rychlé, ale i mimořádně použitelné. Automobilka totiž neusazuje za volant závodní piloty jako konkurence, nýbrž své techniky, kteří mohou být dobří, profíci tahající se o poslední tisíciny sekundy to ale prostě nejsou.
Osmá generace Chevroletu Corvette se do historie aut nevyhnutelně zapíše jako zázrak na kolech. A nikoli malý, ale větší než osmiválec, který roztáčí její zadní kola. Klobouk je třeba smeknout hlavně před vrcholnou verzí ZR1X, která má na kontě šílených 1 267 koní. Tedy vyšší výkon, než jakým se svého času pyšnilo Bugatti Veyron. Zatímco však vůz z Molsheimu dokázal z miliardářů udělat milionáře, ZR1X ve své domovině stojí zhruba tolik, kolik u nás dáte za základní Porsche 911.
Americké sporťáky přitom dle zlých jazyků dokážou jezdit pouze rovně. Jenže Corvette tento mýtus nenaplňuje ani v nejmenším, koneckonců ZR1X byla od loňského léta nejrychlejším zástupcem nového světa na Nürburgringu. Před pár dny se pak sice musela sklonit před Fordem Mustang GTD Competition, ovšem Chevroletu by možná stačil jediný výlet do pohoří Eifel, aby situaci zase zvrátil. Loni totiž neusadil do auta žádného závodního jezdce, nýbrž vývojového technika.
Nyní se Drew Cattell, který má na povel dynamiku vozu, za volant vrátil. Ne však na Ringu, nýbrž na okruhu National Corvette Museum Motorsport Park. Tam dosáhl času 2 minuty a 2,22 sekundy, čímž překonal dosavadní rekord okruhu 2 minuty a 2,86 sekundy, který držel McLaren Senna. Cattell přitom během své jízdy dosáhl tempa až 272 km/h, které je rozhodně působivé - i když maximálka vozu je ještě jinde, však omezovač zasahuje až při 370 km/h.
A nejde o jediný nový rekord, kterého Corvette ZR1X čerstvé dosáhla. Dále totiž zajela okruh Sonoma Raceway za 1 minutu a 34,17 sekundy, čímž překonala předchozí nejlepší čas, který měla na kontě níže postavená varianta ZR1, ovšem jen o osm desetin. Znovu je ale víc než působivé, že v kokpitu neseděl závodní jezdec, nýbrž další technik značky - tentokrát šlo o Codyho Bulkleyho, který se u Chevroletu Corvette věnuje nastavení podvozku. A zjevně mu práce jde od ruky.
Právě skutečnost, že ZR1 získává jeden rekord za druhým v rukou obyčejných lidí (tím se obou pánů rozhodně nechceme dotknout, závodní esa to ale zkrátka nejsou), dělá z Corvette v úvodu zmiňovaný zázrak. Osmá generace je přitom na trhu šestým rokem, a protože loni došlo na zásadní změny v interiéru, prodej hned tak neskončí. To ovšem znamená, že Chevrolet by klidně mohl přijít ještě s další variantou. Tu by ale nejspíše neporazilo už vůbec nic.
Corvette ZR1X je malý velký zázrak, který se v rukou schopnějších řidičů stává okruhovou zbraní, na níž nemají odpověď ani násobně dražší supersporty. Foto: Chevrolet
Zdroj: Chevrolet
Živá témata na fóru
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 04.28. 14:25 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 04.28. 14:06 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 04.28. 11:36 - Truck Daškam
- Kdo má přednost? 04.28. 08:57 - Truck Daškam
- Lampárna (stěžovatelna) 04.28. 08:38 - Brus
- Bát se ještě "neprémiových" gum? 04.28. 06:09 - pavproch
- Pneu koutek 04.27. 19:49 - Truck Daškam
- Tiguan 2.0TSI 6MT 4x4 Sport&Style 04.27. 16:01 - pavproch