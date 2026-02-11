„Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku

Přiblížit se rekordu okruhu mezi silničními auty s tak dostupným vozem bez jakýchkoli úprav, který navíc sedlal amatér, je ohromující. Corvette ZR1 pokračuje ve své krasojízdě a nezdá se, že by existovalo cokoli, co by ji mohlo zastavit.

„Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku

před 6 hodinami | Petr Prokopec

„Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku

Foto: Hennessey Performance, tiskové materiály

Přiblížit se rekordu okruhu mezi silničními auty s tak dostupným vozem bez jakýchkoli úprav, který navíc sedlal amatér, je ohromující. Corvette ZR1 pokračuje ve své krasojízdě a nezdá se, že by existovalo cokoli, co by ji mohlo zastavit.

Na představení nové Corvette ZR1 došlo už 25. července 2024, tedy skoro před dvěma roky. Přesto je tohle auto, které si hned po premiéře vysloužilo pro svůj výkon přezdívku „Bugatti pro chudé”, pořád centrem pozornosti. Důvod je prostý - Chevrolet stvořil malý zázrak, neboť jeho auto s 5,5litrovým přeplňovaným osmiválcem za zády posádky nejenže generuje 1 079 koní (a možná i víc) výkonu, předvádí i mimořádnou dynamikou ve velmi komplexních disciplínách.

Technici Chevroletu zjevně nechtěli postavit auto, které bude excelovat jen v přímém směru. Pozornost si tak získala veškerá klíčová technika včetně brzd, které mohou být za příplatek karbon-keramické. Ve výsledku tak třeba na Nordschleife poráží ZR1 kdeco, dokonce i dvakrát dražší, ovšem o 200 kobyl méně výkonný Ford Mustang GTD.

Nově ZR1 zamířila na okruh Circuit of the Americas, který známe hlavně ze seriálu Formule 1. Podobně jako na Severní smyčce sice nezajela ani rekord mezi silničními auty, přesto klobouky míří z hlav dolů. Mnohými dříve vysmívaný „americký kýbl” totiž na dosáhl času 2 minuty a 13,8 sekundy, čímž jen lehce zaostalo za účelově postaveným Czingerem 21C (2:10,7). Zároveň však za sebou nechalo s obrovskou ztrátou třeba McLaren P1 (2:17,51), stamilionový hypersport. A je i rychlejší než závodní motorka kategorie Moto3 (2:13,939).

Zajímavé navíc je, kdo seděl za volantem. Nešlo totiž o tovární pokus, takže se nejednalo o technika automobilky ani závodního jezdce. Místo toho zmíněného času dosáhnul prezident společnosti Hennessey Alex Roys. Ten sice má nemalé zkušenosti a spoustu nadšení, s profesionály se ale nemůže srovnávat. Nebylo by tedy od věci, kdyby na okruh zamířila samotná automobilka - k čemuž možná i dojde, byť ale nejspíše s ještě výkonnější a rychlejší variantou ZR1X.

Situaci ale dost možná ještě zdramatizuje samo Hennessey, slavný úpravce. Aktuálně si na okruh vyjel s kompletně sériovým autem, to ale v rámci příprav na úpravy vozu, jehož čas jí zjevně bude sloužit jako referenční. Pokud ale překoná i rekord Czingeru, bude sama proti sobě - její vlastní model Venom F2 totiž na okruhu dosáhl času 2 minuty a 10,9 sekundy. A zajel jej závodník David Donohue, nikoli Roys. Je tak vlastně možné, že ZR1 je již nyní texaským králem, jen prozatím nekorunovaným. S cenou od 185 tisíc USD, tedy asi 3,7 milionu korun, je to vzhledem jejím schopnostem skoro levné auto...


„Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku - 1 - Chevrolet Corvette ZR1 2026 COTA 02„Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku - 2 - Chevrolet Corvette ZR1 2026 COTA 03„Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku - 3 - Chevrolet Corvette ZR1 2026 COTA 04„Bugatti pro chudé” ohromilo svou rychlostí, vlastně levné auto na okruhu Formule 1 zničilo McLaren P1 i závodní motorku - 4 - Chevrolet Corvette ZR1 2026 COTA 01a
Současná Corvette ZR1 je už teď legendou svého druhu a malým zázrakem na kolech. Superlativů na její adresu můžeme vytáhnout spoustu, i vozu čas z COTA je dechberoucí. Foto: Hennessey Performance, tiskové materiály

Zdroj: Hennessey Performance

Petr Prokopec

