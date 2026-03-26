„Bugatti pro chudé“ pokračuje v krasojízdě, v souboji si podalo skoro závodní speciál na značkách
Petr ProkopecCo všechno ještě tohle auto dokáže porazit v dynamických soubojích? Kdyby stálo desítky milionů, nedivili bychom se, ono je ale levnější než u nás Porsche 911 GTS. A přesto dokáže nechat za zády i extrémní Dodge Challenger Demon 170 na speciálních pneumatikách.
„Bugatti pro chudé“ pokračuje v krasojízdě, v souboji si podalo skoro závodní speciál na značkách
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Co všechno ještě tohle auto dokáže porazit v dynamických soubojích? Kdyby stálo desítky milionů, nedivili bychom se, ono je ale levnější než u nás Porsche 911 GTS. A přesto dokáže nechat za zády i extrémní Dodge Challenger Demon 170 na speciálních pneumatikách.
Ještě před několika málo lety se zdálo, že minimálně v jedné disciplíně se spalovací auta s těmi elektrickými skutečně nemohou měřit. Šlo o zrychlení v přímém směru, kdy na straně bateriového pohonu stál nemalý výkon dostupný prakticky okamžitě. Za stovkami koní povětšinou stálo několik pohonných jednotek, které tak zaměstnávaly obě nápravy. Chytrá elektronika pak navíc dokázala na každé kolo poslat jen takové stádo, aby nedošlo ke ztrátě trakce. Vlastně tak stačilo zašlápnout plynový pedál a o pár sekund později jste bez většího dramatu byli daleko za horizontem.
Spalovací pohon ovšem stále častěji dokazuje, že neřekl poslední slovo. A pokud je navíc ještě doprovázen elektromotorem jako vedlejší jednotkou, může se nakonec stát nepřemožitelným. V případě Chevroletu Corvette ZR1X tak můžeme začít sepisovat seznam aut, která osmiválcovému zázraku padly za oběť. Nedávno se přitom mezi ně zařadil i Lucid Air Sapphire, tedy původně nejrychleji akcelerující auto, jaké magazín Hagerty otestoval. Jenže i s ním si ZR1X nakonec poradila, a to dokonce na velmi špinavém asfaltu.
Nyní se vrcholná Corvette vrátila do rukou Brookse Weisblata z Drag Times, který se rozhodl, že na pogumované sprinterské dráze vyzkouší, jestli dokáže zdolat Dodge Challenger Demon 170. Tedy vůz, který je při sešlápnutí plynového pedálu schopen se pod vlivem obrovského výkonu postavit na zadní. Z toho důvodu byla náprava osazena speciálními pneumatikami Mickey Thompson ET Street R o rozměru 315/50 R17, s nimiž sice v Americe můžete legálně na silnici, určeny jsou však spíš pro závody na čtvrtmíli.
Navzdory tomu ovšem ani Demon 170 nezvládnul Corvette překonat, byť se mu povedlo i přes jednu poháněnou nápravu místo dvou lépe odstartovat. Jenže poté se ZR1X nadechla a 400 metrů zajela za 8,8 sekundy, zatímco Dodge potřeboval o pět desetin víc. Chevrolet přitom stál na čistě standardních jednadvacítkách, o to působivější jeho akcelerace je. A jakkoli při dalších jízdách došlo na zhoršení, i devítisekundové sprinty jsou něčím neskutečným. Zvláště když za volantem seděl sice schopný řidič, ale v podstatě stále amatér.
Seznam aut, se kterými Corvette ZR1X vytřela podlahu, se začíná neskutečně rozšiřovat. Foto: Chevrolet
Nově jí tak padnul za oběť i Challenger Demon 170 na speciálních gumách. Foto: Dodge
Zdroj: DragTimes@Youtube
