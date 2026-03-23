„Bugatti pro chudé” je podle Hagerty nejrychleji akcelerujícím silničním autem světa, i když stojí míň než průměrné Porsche 911
Petr ProkopecTipovali byste na tomto místě nějaký elektrický model víc než tisícovkou koní? I jeden takový se mu postavil. A prohrál. Nic rychlejšího už u Hagery netestovali, i když měli k dispozici i takové Bugatti Chiron Pur Sport. A podívejte se, jak marně vedle něj působí auta, která byste běžně označili za rychlá.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Před pár dny Brooks Weisblat z Drag Times usedl za volant nového Chevroletu Corvette ZR1X a zvládl s ním zrychlit na stovku za 1,96 sekundy, čtvrtmíli pak pokořil za 8,742 s. To jsou časy, ze kterých padá čelist na zem, zvlášť když jich dosahuje silniční auto bez speciálních pneumatik s amatérem za volantem. A to je třeba dodat, kolik stojí - v Americe se prodává od 209 700 USD, což je asi 4,45 milionu Kč. A to je méně, než na kolik u nás vyjde Porsche 911 GTS (4 509 479 Kč), které v nabídce tohoto typu tvoří jakýsi průměr - je to víc než Carrera nebo Carrera S, ale míň než GT3 nebo Turbo).
Weisblat ovšem se ZR1X řádil na sprintovací dráze, jejíž povrch je oproti běžnému asfaltu mnohem lepivější. Byli jsme tedy zvědavi, jak si vrcholná Corvette povede na normálním povrchu, na běžném zaprášeném asfaltu. Naštěstí jsme nemuseli čekat dlouho, neboť s novým závodem na čtvrtmíli přišel Jason Cammisa. Ten se rozhodl, že ZR1X postaví proti Lucidu Air Sapphire, který je vůbec nejrychleji akcelerujícím vozem, jaký se kdy v testech společnosti Hagerty ukázal. A že jich poslala do sprintů už pěknou řádku.
Cammisa ovšem nezůstal jen u jednoho soupeře, navíc zapojil do hry také Volkswagen Golf R a BMW M2 CS, tedy auta, která běžný člověk označí za rychlá. S těmi by pochopitelně Lucid i Chevrolet zametly, a proto došlo na jejich zvýhodnění. Startovní čára německého hot hatche se totiž nacházela 91 metrů za víc než 1 200koňovou dvojicí, která se do souboje s ním mohla vydat až ve chvíli, kdy ji minul (mimochodem, prosvištěl kolem ní v rychlosti 108 km/h). V ten moment pak startovalo i BMW, které ale bylo o dalších 91 metrů vpředu.
To, co ovšem přišlo poté, se dá jen stěží popsat slovy, přičemž vlastně můžeme být vděčni za špičkovou digitální techniku, která Cammisovi umožnila, aby co nejlépe představil dynamický potenciál Corvette i Lucidu. Oba vozy totiž na spíše písečném než lepivém povrchu zvládly stovku za zhruba 2 sekundy. Cílovou čáru pak proťaly za 9,1 sekundy, přičemž ZR1X byla o pár desítek centimetrů v popředí, zatímco Air Sapphire měl vyšší koncovou rychlost (253 km/h vs. 248 km/h).
Lucid přitom už dřív vytřel podlahu s Bugatti Chiron Pur Sport, které ke zdolání čtvrtmíle potřebuje 9,3 sekundy. Znamená to tedy, že ZR1X je novým a hlavně absolutním králem světa, alespoň podle Hagerty. Pozoruhodné samozřejmě je, že ZR1X v závěru trochu dochází dech a Lucid je o pár km/h rychlejší, což Cammisa svádí na obrovské zadní křídlo aerodynamického paketu, který k vozu mít nemusíte. Autu to určitě nepomáhá, ale možná je dominantním důvodem něco jiného.
Ač Chevrolet většinu práce nechává na spalovacím motorů, což celé věci dodává ještě větší nádech pikantnosti, pořád je tu přední elektromotor, který zajišťuje mimořádný odpich z místa a pomáhá i další akceleraci. Jak si pak při svých jízdách všimnul Weisblat, po překročení mety 209 km/h (130 km/h) začne přední elektromotor svou práci vzdávat, což bude zřejmě ten hlavní důvod, proč auto před koncem 400metrového sprintu v o něco vyšších rychlostech už nedominuje. I tak lze Chevroletu gratulovat ke stvoření malého zázraku, takové auto za míň než 4,5 milionu nebylo donedávna snad ani snem.
Že spalovací pohon patří minulosti? Zkuste to říct Chevroletu, jehož Corvette ZR1X je nově nastavenou laťkou pro celý svět. Foto: Chevrolet
Mezi nově poražené totiž patří i Air Sapphire se třemi elektromotory a 1 251 koňmi, které lze mimořádně přesně ovládat a maximalizovat tak použitelnou trakci. Foto: Lucid
Zdroj: Hagerty@Youtube
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” je podle Hagerty nejrychleji akcelerujícím silničním autem světa, i když stojí míň než průměrné Porsche 911
před 7 hodinami
- Moderní nesmysly v autech neberou konce, Číňané začali prodávat auto s otevíráním dveří gesty
21.3.2026
- Volha začala odhalovat svůj první moderní vůz, nepřipomíná vám něco? I pod kapotou je starý známý
20.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Triumf Aprilie, vítězem Bezzecchi včera 20:52
- Vítězem Moto2 Holgado, 15. Salač včera 20:30
- Moto3 vyhrál Maximo Quiles včera 16:30
- V Moto2 Holgado, 17. Salač včera 14:22
- PP v Moto3 pro Estebana včera 11:00
Nejnovější články
- Nechte si své spalovací auto, radí aliance, za pár let může být dostupných ekologických paliv všude fůra
před 2 hodinami
- Renault oznámil, že ve svých továrnách brzy „zaměstná“ 350 bezhlavých robotů. Lidem prý práci nevezmou
před 4 hodinami
- Šéf Lamborghini dostal přes prsty za své komentáře na adresu elektromobilů, naštěstí se ihned úplně napravil
před 5 hodinami
- „Bugatti pro chudé” je podle Hagerty nejrychleji akcelerujícím silničním autem světa, i když stojí míň než průměrné Porsche 911
před 6 hodinami
- Návrat motorů V8 do menších Mercedesů bude obrovské zklamání, to snad automobilka dělá schválně
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 03.23. 15:00 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.23. 14:49 - řidičBOB
- Benzina paliva 03.23. 14:24 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 03.23. 14:01 - pavproch
- BMW Divize 03.23. 12:42 - vasco
- IT poradna 03.23. 11:22 - pavproch
- Onboard videa 03.22. 18:39 - brnenska.odchytova
- Rychlodotazy 03.22. 13:36 - pavproch